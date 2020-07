USA zaznamenali viac ako 60.000 nových prípadov nákazy koronavírusom

Washington 19. júla (TASR) - Spojené štáty v sobotu zaznamenali 60.207 nových prípadov nákazy koronavírusom za posledných 24 hodín. S odvolaním sa na najnovšie údaje Univerzity Johnsa Hopkinsa o tom informovala agentúra AFP.



Za posledných 24 hodín (do nedele 02.30 h SELČ) pribudlo v USA v súvislosti s koronavírusom aj 832 nových úmrtí, uvádza zmienená prestížna univerzita so sídlom v Baltimore.



Celkovo tak v Spojených štátoch od začiatku pandémie zaznamenali už 3.698.209 prípadov nákazy a 139.960 súvisiacich úmrtí.



Spojené štáty sú krajinou, ktorú pandémia postihla najviac na svete, a to v počte infikovaných i obetí na životoch.



V ostaných týždňoch sa tam opätovne výrazne zvyšuje počet nakazených, a to obzvlášť v štátoch na juhu a západe USA, ktoré priskoro uvoľnili epidemiologické opatrenia, píše AFP. Epicentrom nákazy je momentálne štát Florida.