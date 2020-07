USA zaznamenali vyše 60.000 nových prípadov nákazy, siedmy deň po sebe

Washington 21. júla (TASR) - Spojené štáty zaznamenali v pondelok vyše 60.000 nových prípadov nákazy koronavírusom, a to už siedmy deň po sebe. Popredná americká Univerzita Johnsa Hopkinsa so sídlom v Baltimore o tom informovala o 20.30 h miestneho času (v utorok o 02.30 h SELČ).



Za posledných 24 hodín zaznamenali v USA ďalších 488 úmrtí na ochorenie COVID-19 spôsobované novým koronavírusom a 61.288 prípadov nákazy. V krajine tak celkovo infekcii podľahlo 140.922 ľudí a nakazilo sa 3,82 milióna osôb.



Prezident Donald Trump sa v pondelok nakoniec vyjadril v prospech nosenia rúšok - je to zásadná zmena v jeho postoji k rúškam a pandémii. Prieskumy verejnej mienky totiž ukazujú, že smeruje k novembrovej volebnej katastrofe. Ukázalo sa, že USA sú počas pandémie ochorenia COVID-19 najhoršie zasiahnutou krajinou na svete.



"Mnoho ľudí vraví, že nosiť rúško je vlastenecké, keď už nemôžete zachovávať sociálny odstup," napísal Trump na Twitteri. "Nikto nie je väčší vlastenec než ja, váš obľúbený prezident!" dodal.