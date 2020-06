USA zaznamenali za 24 hodín ďalších vyše 900 úmrtí na koronavírus

Washington 6. júna (TASR) - V Spojených štátoch zomrelo za posledných 24 hodín ďalších 922 ľudí v dôsledku nákazy novým koronavírusom, čím sa celkový počet úmrtí v krajine zvýšil na 109.042. Vyplýva to z údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa z piatkového večera miestneho času.



Podľa priebežnej bilancie tejto univerzity zaznamenali v USA viac ako 1,89 milióna potvrdených prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Z ochorenia COVID-19, ktoré tento vírus spôsobuje, sa v krajine vyliečilo približne 491.000 ľudí, informuje agentúra AFP.



Spojené štáty sú pandémiou najviac postihnutou krajinou, a to tak v celkovom počte prípadov nákazy, ako aj v počte úmrtí.



V prepočte na počet obyvateľov však má vyššiu úmrtnosť viacero európskych krajín - vrátane Francúzska, Talianska a Španielska.



Americký prezident Donald Trump v piatok povedal, že jeho krajina má v súvislosti s koronavírusovou pandémiou to najhoršie už za sebou. Znova tiež apeloval na guvernérov jednotlivých štátov USA, aby zmiernili obmedzujúce opatrenia.



Podľa vedcov z Univerzity z Massachusetts, ktorí pri svojej predpovedi konečného počtu obetí kombinujú deväť epidemiologických modelov, sa predpokladá, že vírus spôsobí v USA do 27. júna celkovo asi 127.000 úmrtí.



Aj keď od svojho vrcholu v polovici apríla pandémia v USA vykazuje známky spomalenia, odborníci v oblasti zdravotníctva sa obávajú, že prebiehajúce celoštátne protesty proti policajnej brutalite a rasizmu by mohli v nasledujúcich týždňoch viesť k nárastu nových prípadov.