USA zaznamenali za 24 hodín rekordných 2228 úmrtí na COVID-19

Washington 15. apríla (TASR) - Spojené štáty zaznamenali za posledných 24 hodín 2228 úmrtí v dôsledku nákazy novým koronavírusom. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na utorkové údaje Univerzity Johna Hopkinsa.



Počet ľudí, ktorí zomreli v USA na ochorenie COVID-19 v priebehu jedného dňa, sa tak prudko zvýšil v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma dňami. Je to viac ako bilancia z 10. apríla, keď pribudlo 2108 obetí.



Podľa údajov Univerzity Johna Hopkinsa so sídlom v americkom Baltimore ochoreniu podľahlo v Spojených štátoch už najmenej 25.757 ľudí, čo je najviac zo všetkých štátov na svete.



Spojeným štátom patrí aktuálne aj prvenstvo v počte nakazených, ktorých je v krajine už vyše 608.000.



Mesto New York oznámilo, že do celkového počtu obetí pripočítalo ďalších 3778 ľudí. Ide o osoby, ktoré pravdepodobne zomreli na ochorenie COVID-19, ale na koronavírus SARS-CoV-2 neboli pozitívne testované. Celkový počet mŕtvych po pripočítaní tohto nového počtu tak stúpol na vyše 10.000.



Celosvetovo sa podľa údajov Univerzity Johna Hopkinsa koronavírusom nakazilo už vyše 1.978.700 ľudí, pričom o život v dôsledku nákazy prišlo viac ako 125.000 osôb.