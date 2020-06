USA zaznamenali za posledných 24 hodín 919 úmrtí na koronavírus

Washington 4. júna (TASR) - Spojené štáty zaznamenali za posledných 24 hodín 919 úmrtí na nový koronavírus a celkový počet mŕtvych tak stúpol na 107.099. V stredu večer miestneho času to oznámila popredná americká Univerzita Johnsa Hopkinsa, ktorú vo štvrtok nadránom citovala tlačová agentúra AFP.



Spojené štáty - pandémiou najhoršie zasiahnutá krajina vzhľadom na počet úmrtí - majú teraz potvrdených takmer 1,85 milióna prípadov nákazy. Univerzita so sídlom v meste Baltimore hlásila tieto údaje v stredu o 20.30 h tamojšieho času (02.30 h SELČ).



Hoci pandémia zrejme do určitej miery v USA ustupuje, odborníci na zdravotníctvo majú stále obavy a tvrdia, že rozsiahle protirasistické protesty v poslednom týždni môžu viesť k novej vlne nákazy.