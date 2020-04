USA zaznamenali za uplynulý deň 1433 úmrtí na COVID-19

Washington 21. apríla (TASR) - Počet mŕtvych, ktorých si v USA vyžiadala koronavírusová choroba COVID-19, sa počas uplynulých 24 hodín zvýšil o ďalších 1433, čím sa celková bilancia dostala na číslo 42.094, vyplýva z najnovších údajov poskytnutých Univerzitou Johnsa Hopkinsa so sídlom v Baltimore.



Informovala o tom v noci na utorok tlačová agentúra AFP.



Spojené štáty sú krajinou s celosvetovo najvyšším počtom ľudí, ktorí podľahli pandémii. Zdravotnícke úrady tam od februára, keď globálna koronavírusová kríza vypukla, zaznamenali viac než 784.000 potvrdených prípadov nákazy, pričom epicentrom je štát New York.



Jeho guvernér Andrew Cuomo v pondelok vyhlásil, že štát za uplynulých 24 hodín zaznamenal 478 úmrtí na COVID-19, čo je najnižšia celková bilancia za viac než dva týždne. Cuomo v nedeľu vyhlásil, že tamojšia epidémia už zrejme kulminovala a dostala sa do fázy poklesu.



Tvrdenie, že epidémia v štáte New York sa už dostala do fázy pomalého poklesu, podporuje aj znižujúci sa počet hospitalizovaných pacientov a ďalšie zdravotnícke ukazovatele. Cuomo však varoval, že boj s koronavírusom ešte ani zďaleka nie je vyhratý.



"Dostali sme sa za vrchol (krivky chorobnosti) a všetky indikátory momentálne naznačujú, že sme na zostupe. Či však tento pokles bude pokračovať, bude závisieť na našom konaní," vyhlásil guvernér na nedeľňajšej tlačovej konferencii. Podľa neho tento pozitívny trend dokazuje, že karanténne opatrenia zavedené v štáte New York začínajú prinášať výsledky. Guvernér apeloval tiež na obyvateľov, aby pokračovali v dodržiavaní bezpečného sociálneho odstupu.