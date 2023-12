USA evidujú zlepšenie Izraela pri opatreniach na ochranu civilistov

Washington 4. decembra (TASR) - Spojené štáty zaznamenali určité zlepšenie izraelských opatrení na ochranu civilistov v Pásme Gazy počas prebiehajúcej ofenzívy. Uviedlo to v pondelok americké ministerstvo zahraničných vecí. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Povedali sme, že musia podniknúť ďalšie kroky na ochranu civilistov. Videli sme oveľa cielenejšiu žiadosť o evakuáciu," povedal hovorca americkej diplomacie Matthew Miller. Podľa neho ide o pokrok oproti tomu, čo sa dialo doteraz.



Miller dúfa, že v dôsledku izraelských krokov bude počet vysídlených osôb na juhu Pásma Gazy nižší ako na severe palestínskej enklávy. Dodal, že Washington bude konkrétne výsledky "veľmi pozorne sledovať".



Spojené štáty podľa hovorcu po skončení prímeria v Pásme Gazy požiadali Izrael, aby povolil väčšie dodávky paliva. Platnosť dohody o prímerí, ktorú sprostredkoval Katar, sa skončila v piatok ráno minulý týždeň. Odvtedy v Gaze opäť naplno prepukli boje.



Izraelská vláda podľa Millera v piatok ráno nepovolila prísun paliva do Gazy, no po niekoľkých rozhovoroch s americkými predstaviteľmi sa časť paliva do palestínskej enklávy dostala.



"Ďalšie palivo sme videli prichádzať v sobotu, ale bolo to na úrovni, na ktorej sme boli pred začiatkom prestávky (bojov)," priblížil. Washington dal jasne najavo, že žiada pre Gazu ešte viac paliva, ako prichádzalo počas prímeria, dodal hovorca.