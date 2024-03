USA: Zelenskyj nikdy nežiadal o zahraničných vojakov na Ukrajine

Washington/Kyjev 5. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nikdy nepožiadal o nasadenie západných vojenských jednotiek na Ukrajine na boj proti ruskej invázii. V utorok to uviedol Biely dom. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby takto reagoval na otázku o myšlienke, ktorú na záver nedávneho summitu európskych lídrov v Paríži prezentoval Emmanuel Macron.



Macron vtedy na novinársku otázku, ktorá sa týkala možnosti vyslania pozemných síl na Ukrajinu, reagoval, že nič nie je vylúčené. Neskôr však svoj výrok vysvetlil s tým, že to neznamená úvahu o nasadení jednotiek v blízkej budúcnosti, ale že tým otvára debatu o možnostiach podpory Kyjeva.



"Zelenskyj o to nežiada, žiada len o nástroje a možnosti. Nikdy nežiadal, aby za jeho krajinu bojovali zahraniční vojaci," citovala AFP vyhlásenie Kirbyho.



Od myšlienky vyslania vojakov európskymi krajinami alebo krajinami aliancie NATO na Ukrajinu sa dištancovali viacerí predstavitelia vlád štátov EÚ, Spojených štátov, Británie aj vedenia Aliancie.