Žena obviňujúca Trumpa zo znásilnenia žiada jeho DNA

New York 31. januára (TASR) - Popredná americká publicistka E. Jean Carrollová požaduje vzorku DNA od prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa v súvislosti s tvrdením, že ju v minulosti znásilnil. Vzorka má slúžiť na porovnanie s genetickým materiálom nájdeným na šatách údajnej obete, informovala v noci na piatok agentúra AFP.



V súčasnosti 76-ročná Carrollová obviňuje Trumpa, že ju ešte v polovici 90. rokov sexuálne napadol v skúšobnej kabínke luxusného obchodného domu Bergdorf Goodman na Piatej avenue v New Yorku. Vlani v novembri zažalovala prezidenta za ublíženie na cti v súvislosti s popieraním tohto činu, keď sa vyjadril, že Carrollová "nie je jeho typ". Novinárka uvádza, že Trump tým poškodil jej povesť a kariéru.



V rámci právneho konania sa zástupca Carrollovej dovoláva prostredníctvom súdu možnosti porovnať DNA (deoxyribonukleovú kyselinu), odobranú Trumpovi, s DNA "neidentifikovaného muža", nájdenou na čiernych šatách, o ktorých Carrollová tvrdí, že ich v deň údajného znásilnenia mala na sebe.



Carrollová, ktorá dlhodobo prispieva do módneho časopisu Elle, uviedla, že Trumpa, vtedy známeho realitného magnáta, stretla v polovici 90. rokov v spomínanom obchodnom dome. Údajne ju požiadal o radu pri nákupe bielizne pre nemenovanú ženu, následne ju však sexuálne napadol.



Ide už o prinajmenšom 16. ženu, ktorá obvinila Trumpa, že sa pred nástupom do funkcie prezidenta dopustil sexuálneho prehrešku, pripomenula AFP.



Trump vo vlaňajšom rozhovore pre noviny The Hill poprel, že by Carrollovú poznal a obvinil ju z "totálneho klamstva".