USA zhabali jachtu, ktorú vlastní oligarcha s väzbami na Putina

Americký federálny agent (uprostred) a dvaja príslušníci španielskej pobrežnej stráže prichádzajú na jachtu nazvanej Tango, ktorá kotví v prístave v Palma de Mallorca na španielskom ostrove Malorka pri pobreží Stredozemného mora 4. apríla 2022. Foto: TASR/AP

Palma de Mallorca 4. apríla (TASR) - Americká vláda v pondelok zhabala jachtu, ktorej majiteľom je ruský oligarcha Viktor Vekseľberg, známy svojimi väzbami na ruského prezidenta Vladimira Putina. Informovala o tom agentúra AP.Agenti amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) a španielskej Civilnej gardy vstúpili na palubu jachty Tango zakotvenej na prístavisku Marina Real v prístave Palma de Mallorca, hlavnom meste španielskych Baleárskych ostrovov, v pondelok ráno.Zdroj z Civilnej stráže doplnil, že jachta Tango je 78 metrov dlhé plavidlo, ktoré sa plaví pod vlajkou Cookových ostrovov.Špecializovaná webová stránka Superyachtfan.com, ktorá sleduje najväčšie a najexkluzívnejšie rekreačné lode na svete a ich plavbu, informuje, že jachta Tango má hodnotu 120 miliónov dolárov.Podľa dokumentov ministerstva financií USA táto jachta patrí medzi aktíva spojené s Vekseľbergom, miliardárom a blízkym spojencom ruského prezidenta Putina.Hoci Vekseľberg - na rozdiel od iných oligarchov spájaných s Putinom - nebol sankcionovaný Európskou úniou, v USA naňho uvalili sankcie už v roku 2018 a následne aj v marci.V Spojených štátoch je Vekseľberg súčasne vyšetrovaný pre možné daňové podvody, pranie špinavých peňazí a falšovanie dokumentov - práve preto, aby zakryl vlastníctvo jachty Tango, uviedla španielska Civilná garda.Podľa nej sa jachta sa plaví pod vlajkou Cookových ostrovov a je vo vlastníctve spoločnosti registrovanej na Britských Panenských ostrovoch spravovanej rôznymi ďalšími spoločnosťami v Paname. Cieľom tejto komplikovanej schémy je utajiť identitu skutočného majiteľa.Agentúra AP pripomenula, že kauza jachty Tango je prvým prípadom, keď sa vláda USA zmocnila jachty niektorého z oligarchov, odkedy generálny prokurátor Merrick Garland a ministerka financií Janet Yellenová v snahe presadiť sankcie po ruskej invázii na Ukrajinu zostavili pracovnú skupinu známu ako REPO - týkajúcu sa ruských elít, podporovateľov režimu a oligarchov.Vekseľberg má už roky väzby na USA, kde má sídla v New Yorku a v štáte Connecticut. Tento podnikateľ ukrajinského pôvodu si v postsovietskej ére vybudoval svoje bohatstvo investíciami do hlinikárskeho a ropného priemyslu.Tento ruský oligarcha bol vypočúvaný aj v rámci vyšetrovania osobitného poradcu Roberta Muellera, ktoré sa týkalo podozrenia zo zasahovania Ruska do prezidentských volieb v USA v roku 2016.