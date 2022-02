USA vyčkávajú, chcú zhodnotiť kroky Ruska po uznaní oblastí

Washington 22. februára (TASR) - Spojené štáty zvolili v pondelok vyčkávajúci postoj k nariadeniu ruského prezidenta Vladimira Putina vyslať ruských vojakov do separatistických oblasti na východe Ukrajiny. USA uviedli, že rozhovory s Moskvou sú možné "dovtedy, kým sa nezačnú valiť tanky". Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



"Zhodnotíme to, čo Rusko robí," povedal novinárom vysokopostavený predstaviteľ USA a dodal, že ruské ozbrojené sily sú tajne v Donbase v separatistických oblastiach, Luhanskej a Doneckej, už osem rokov.



"Ruskí vojaci presúvajúci sa do Donbasu - to nebude žiadny nový krok," povedal. "Budeme presadzovať diplomaciu až dovtedy, kým sa nezačnú valiť tanky," doplnil.