Polícia musela v New Yorku zasiahnuť proti ultraortodoxným Židom

New York 30. apríla (TASR) – Newyorská polícia v utorok večer miestneho času rozpustila zhromaždenie ultraortodoxných židov, ktorí sa aj napriek obmedzeniam v súvislosti so šírením koronavírusovej pandémie zúčastnili na pohrebe miestneho rabína Chaima Mertza. Ten zomrel v dôsledku ochorenia COVID-19, uviedla agentúra Reuters.



Popredným predstaviteľom židovskej obce prekážal najmä prístup starostu Billa de Blasia, ktorý v utorok na sociálnej sieti napísal, že nariadil policajtom, aby predvolali alebo dokonca zadržali každého, kto sa bude zhromažďovať vo veľkých skupinách.



"Všetko je to o tom, aby sme zastavili šírenie choroby a zachránili čo najviac životov," napísal Blasio. Problémom podľa židovskej komunity tiež bolo, že Blasio svoju výzvu adresoval "židom a ostatným komunitám", čo považujú za diskriminačné.



"Takéto zovšeobecňovanie môže byť poburujúce," napísal na Twitteri riaditeľ Ligy proti hanobeniu (ADL) Jonathan Greenblatt.



Židovská obec pri plánovaní pohrebu spolupracovala s políciou na pláne uzatvorenia ulíc, aby boli aj počas ceremónie dodržiavané pravidlá sociálneho dištancovania. Policajný komisár Dermot Shea v stredu na tlačovej konferencii vyhlásil, že na zhromaždení v Brooklyne bolo vydaných približne 12 predvolaní za rôzne prečiny.



Na zhromaždení sa podľa odhadov polície zúčastnili tisíce ľudí, ktorí sa navyše tiesnili na veľmi malej ploche. Veľké množstvo účastníkov prekvapilo organizátorov z radov židovskej obce, ako aj samotných policajtov.