USA chcú, aby rokovania o jadrovom odzbrojení zahŕňali Rusko aj Čínu
Zmluva o strategických útočných zbraniach New START bola poslednou dohodou o kontrole zbrojenia medzi Spojenými štátmi a Ruskou federáciou.
Autor TASR,aktualizované
Ženeva 6. februára (TASR) - Spojené štáty v piatok vyzvali na trojstranné rokovania s Ruskom a Čínou, výsledkom ktorých by malo byť stanovenie nových limitov pre jadrové zbrane. Agentúra AFP v tejto súvislosti pripomenula, že vo štvrtok 5. februára vypršala platnosť Zmluvy o strategických útočných zbraniach New START medzi Washingtonom a Moskvou, píše TASR.
S novou výzvou týkajúcou sa jadrového odzbrojenia vystúpil na Konferencii o odzbrojovaní v Ženeve Thomas G. DiNanno, predstaviteľ amerického ministerstva zahraničných vecí pre kontrolu zbraní a medzinárodnú bezpečnosť.
„Sériové porušovanie zo strany Ruska, nárast celosvetových zásob a nedostatky v návrhu a v implementácii zmluvy New START dávajú Spojeným štátom jasný dôvod na to, aby požadovali novú štruktúru, ktorá bude riešiť hrozby súčasnosti, a nie hrozby minulosti,“ vyhlásil DiNanno.
Poukázal na to, že v súčasnosti „nemá celý jadrový arzenál Číny žiadne obmedzenia, nie je transparentný, nie sú o ňom nijaké informácie a nie je kontrolovaný“. Podľa DiNanna ďalšia éra kontroly zbrojenia „môže a mala by pokračovať s jasným zameraním, ale bude si vyžadovať viac ako len účasť Ruska pri rokovacom stole“.
Pred vystúpením na konferencii pre novinárov uviedol, že dohoda New START „mala svoje chyby“, pretože nezahŕňala Čínu a nepokrývala všetky jadrové zbrane.
Americký prezident Donald Trump v reakcii na vypršanie platnosti zmluvy vo štvrtok vyhlásil, že Spojené štáty a Rusko by mali vyjednať „vylepšenú a modernizovanú“ jadrovú dohodu.
DiNanno slová šéfa Bieleho domu v piatok zopakoval. „Hovoril (prezident Trump - pozn. TASR) úplne jasne. Od začiatku svojho prvého funkčného obdobia bol v tejto otázke konzistentný... Uvidíme, ako sa to vyvinie,“ dodal. Peking vo štvrtok oznámil, že do rokovaní sa zatiaľ neplánuje zapojiť.
Stály zástupca Ruska pri Úrade OSN v Ženeve Gennadij Gatilov na piatkovej konferencii vyhlásil, že do akýchkoľvek nových rokovaní o jadrovom odzbrojení s USA by mali byť zahrnuté tiež ďalšie štáty s jadrovými zbraňami, ako Francúzsko a Veľká Británia.
Zmluva o strategických útočných zbraniach New START bola poslednou dohodou o kontrole zbrojenia medzi Spojenými štátmi a Ruskou federáciou. Obe krajiny vlastnia približne 90 percent všetkých jadrových zbraní. Dokument podpísali 8. apríla 2010 v Prahe vtedajší prezidenti USA a Ruska - Barack Obama a Dmitrij Medvedev.
Bývalý americký prezident Joe Biden sa s Ruskom dohodol na jej predĺžení o päť rokov po tom, ako porazil súčasného prezidenta Donalda Trumpa vo voľbách v roku 2020. Šéf Kremľa Vladimir Putin v roku 2023 pozastavil účasť Ruska na tejto dohode, ale zároveň vyhlásil, že Moskva bude naďalej dodržiavať limity, ktoré sa týkajú bojových hlavíc, rakiet a ťažkých bombardérov.
