USA žiadajú, aby sa konalo zasadnutie BR OSN týkajúce sa Ukrajiny

New York 28. januára (TASR) - Spojené štáty požiadali Bezpečnostnú radu OSN, aby na pondelok zvolala svoje verejné zasadnutie s cieľom diskutovať o "výhražnom správaní" Ruska voči Ukrajine vrátane hromadenia ruských vojakov pri ich spoločných hraniciach. Oznámila to vo štvrtok americká veľvyslankyňa pri OSN Linda Thomasová-Greenfieldová, informuje agentúra Reuters.



Rusko nazhromaždilo v ostatnom čase pri svojich hraniciach s Ukrajinou približne 100.000 vojakov, hoci popiera, že by plánovalo inváziu na Ukrajinu. V rámci úsilia o riešenie vyhrotenej situácie sa medzičasom konalo niekoľko diplomatických rozhovorov, ktoré však nedospeli k zásadnému prelomovému bodu, pričom Rusko aj NATO si ponechali otvorené dvere pre ďalšie diskusie, približuje Reuters.



"Rusko sa angažuje v ďalších destabilizačných činoch voči Ukrajine, čo predstavuje jasnú hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť, ako aj (dodržiavanie) Charty OSN," uviedla Thomasová-Greenfieldová. "Teraz nie je vhodný čas na vyčkávanie. Teraz je potrebná plná pozornosť Bezpečnostnej rady OSN," dodala s tým, že USA sa v tomto smere tešia na pondelňajšiu "priamu a rozhodnú" diskusiu.



Reuters približuje, že o hlasovanie o zablokovaní pondelňajšieho stretnutia môže požiadať ktorýkoľvek z členov BR OSN. Na úspech takéhoto hlasovania je však následne potrebných minimálne deväť hlasov. Podľa diplomatov z OSN je pritom nepravdepodobné, že by k zablokovaniu zasadnutia zvolaného USA naozaj došlo.



BR OSN zasadala v súvislosti s napätím medzi Ruskom a Ukrajinou od ruskej anexie polostrova Krym v roku 2014 už veľakrát. Nebola však schopná prijať nijakú zásadnú rezolúciou vzhľadom na to, že Rusko ako jeden z jej piatich stálych členov disponuje právom veta, približuje Reuters.