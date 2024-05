USA žiadajú Čínu a Rusko, aby o jadrových zbraniach rozhodovali ľudia

Washington 2. mája (TASR) - Washington vo štvrtok vyzval Peking a Moskvu na pripojenie sa k záväzku Spojených štátov a ďalších krajín, že o nasadení jadrových zbraní budú rozhodovať len ľudia a nikdy nie umelá inteligencia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Spojené štáty prijali "jasný a pevný záväzok", že úplnú kontrolu nad jadrovými zbraňami majú ľudia, povedal predstaviteľ úradu pre kontrolu zbrojenia amerického ministerstva zahraničných vecí Paul Dean. Dodal, že k rovnakému záväzku sa prihlásili aj Francúzsko a Spojené kráľovstvo.



"Privítali by sme podobné vyhlásenie Číny a Ruskej federácie... Myslíme si, že ide o mimoriadne dôležitú normu zodpovedného správania, ktorá by bola veľmi vítaná" v prípade piatich stálych členov Bezpečnostnej rady OSN, uviedol Dean.



Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena sa v súčasnosti snaží prehĺbiť diskusie s Čínou o politike v oblasti jadrových zbraní a vývoja umelej inteligencie.



Umelá inteligencia bola aj jednou z tém minulotýždňového rokovania medzi americkým ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom a šéfom čínskej diplomacie Wang Im. Obe strany sa dohodli, že o tejto téme v najbližších týždňoch uskutočnia prvé bilaterálne rozhovory, povedal Blinken. Dodal, že sa podelia o názory na to, ako najlepšie riadiť riziká a bezpečnosť súvisiace s vývojom umelej inteligencie.



USA a Čína v rámci normalizácie komunikácie medzi armádami v januári obnovili rokovania o jadrových zbraniach. Oficiálne rozhovory o kontrole zbrojenia medzi Washingtonom a Pekingom sa však v blízkej budúcnosti neočakávajú.