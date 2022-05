USA žiadajú Irán, aby prepustil zadržané grécke tankery a ich posádky

Washington 31. mája (TASR) - Spojené štáty v pondelok spoločne s Gréckom rázne odsúdili kroky Iránu, ktorý minulý týždeň v oblasti Perzského zálivu zadržal dva ropné tankery plaviace sa pod gréckou vlajkou. Washington a Atény žiadali okamžité prepustenie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Iránske Revolučné gardy zadržali tieto tankery v piatok 27. mája. USA a Grécko tento krok označili za "ohrozenie námornej bezpečnosti".



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken a grécky minister zahraničných vecí Nikos Dendias sa v telefonickom rozhovore zhodli, že "Irán musí okamžite prepustiť zadržané plavidlá, ich náklady i posádky". Uviedol to vo vyhlásení hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price.



"Pokračujúce prenasledovanie plavidiel a narúšanie práv na plavbu a slobodu zo strany Iránu sú hrozbou pre námornú bezpečnosť a globálne hospodárstvo," povedal. Spojené štáty podľa Pricea stoja na strane Grécka.



Revolučné gardy vo vyhlásení uviedli, že tankery zadržali pre porušenie predpisov. Stalo sa tak niekoľko dní po tom, ako Atény potvrdili, že tieto plavidlá mali do Washingtonu previezť iránsku ropu, ktorú zhabali z ruského tankera, píše AFP. Teherán v sobotu oznámil, že členovia posádok tankerov sú v "dobrom zdraví" a neboli zatknutí.



Grécko zadržanie týchto plavidiel odsúdilo a označilo za "pirátstvo". Svojich občanov upozornilo, aby necestovali do Iránu.