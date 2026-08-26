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USA žiadajú Kyjev, aby počas návštevy šéfa CIA neútočil na Moskvu
Ide zrejme o prvú Ratcliffeovu cestu do Moskvy, hoci so svojimi ruskými náprotivkami už predtým udržiaval kontakty.
Autor TASR
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Moskva 26. augusta (TASR) - Spojené štáty minulý týždeň požiadali Ukrajinu, aby pozastavila svoje útoky na Rusko, kým americká delegácia na čele s riaditeľom americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Johnom Ratcliffeom neopustí krajinu. TASR o tom píše podľa správ agentúr Reuters a DPA, ktorá sa odvolala na portál Axios a stanicu CNN.
Televízia CBS News s odvolaním sa na svoje zdroje v utorok informovala, že riaditeľ Ratcliffe pricestoval na tajnú návštevu Moskvy.
Podľa Axiosu USA vopred informovali Ukrajinu, že do Moskvy pricestuje ich delegácia na čele s vysokopostaveným predstaviteľom. CNN uviedla, že americké úrady ešte pred cestou vyzvali Kyjev, aby od pondelka do stredy pozastavil svoje dronové a raketové útoky na Moskvu, Petrohrad a ďalšie mestá na severe Ruska.
Ide zrejme o prvú Ratcliffeovu cestu do Moskvy, hoci so svojimi ruskými náprotivkami už predtým udržiaval kontakty. CIA sa podieľala na niekoľkých výmenách väzňov v uplynulom období, napríklad na prepustení americko-ruskej občianky Ksenie Karelinovej, ktoré Ratcliffe osobne vyjednal.
Služba sa podieľala aj na výmene väzňov v roku 2024, pri ktorej bol prepustený novinár amerického denníka Wall Street Journal Evan Gershkovich či bývalý príslušník americkej námornej pechoty Paul Whelan.
Televízia CBS News s odvolaním sa na svoje zdroje v utorok informovala, že riaditeľ Ratcliffe pricestoval na tajnú návštevu Moskvy.
Podľa Axiosu USA vopred informovali Ukrajinu, že do Moskvy pricestuje ich delegácia na čele s vysokopostaveným predstaviteľom. CNN uviedla, že americké úrady ešte pred cestou vyzvali Kyjev, aby od pondelka do stredy pozastavil svoje dronové a raketové útoky na Moskvu, Petrohrad a ďalšie mestá na severe Ruska.
Ide zrejme o prvú Ratcliffeovu cestu do Moskvy, hoci so svojimi ruskými náprotivkami už predtým udržiaval kontakty. CIA sa podieľala na niekoľkých výmenách väzňov v uplynulom období, napríklad na prepustení americko-ruskej občianky Ksenie Karelinovej, ktoré Ratcliffe osobne vyjednal.
Služba sa podieľala aj na výmene väzňov v roku 2024, pri ktorej bol prepustený novinár amerického denníka Wall Street Journal Evan Gershkovich či bývalý príslušník americkej námornej pechoty Paul Whelan.