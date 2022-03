USA žiadajú odchod ruského zamestnanca OSN podozrivého zo špionáže

Washington 2. marca (TASR) - Spojené štáty požiadali Organizáciu Spojených národov so sídlom v New Yorku, aby prepustila jedného svojho zamestnanca, ktorý je podľa Washingtonu agentom ruských tajných služieb. Informovala o tom v utorok agentúra AFP s odvolaním sa na americkú misiu pri OSN.



Spojené štáty "iniciovali proces, v rámci ktorého požadujú odchod operatívca ruských tajných služieb pracujúceho v OSN, ktorý zneužil právo na pobyt v USA," uviedol hovorca americkej misie pri OSN.



Hovorca OSN Stéphane Dujarric americkú žiadosť potvrdil, ale vzhľadom na citlivý charakter celej záležitosti odmietol uviesť ďalšie podrobnosti. Nepovedal, či ide o muža alebo o ženu, ani to, či uvedený zamestnanec pracuje priamo v úrade generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa na Manhattane.



Dujar prezradil len to, že ide o pracovníka "sekretariátu" OSN.



Spojené štáty už v pondelok vyhostili 12 členov ruskej diplomatickej misie pri OSN z dôvodu ich údajného zapojenia do špionážnych aktivít.



Rusko označilo vyhostenie svojich diplomatov pri OSN zo Spojených štátov za "nepriateľský čin voči našej krajine". Ruský veľvyslanec v USA Anatolij Antonov na Facebooku dodal, že Moskva je z tohto kroku "hlboko sklamaná" a že tvrdenia USA "absolútne odmieta".