USA žiadajú okamžité stiahnutie eritrejských vojakov z Etiópie

New York 16. apríla (TASR) - Eritrea musí "bezodkladne" stiahnuť svojich vojakov z Etiópie. Uvádza sa to vo štvrtkovom vyhlásení veľvyslankyne USA pri OSN Lindy Thomasovej Greenfieldovej, o ktorom informovala agentúra AFP.



Jej vyhlásenie bolo zverejnené po štvrtkovom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN za zatvorenými dverami, ktoré sa konalo na žiadosť USA a bolo venované ozbrojeného konfliktu prebiehajúcemu v severoetiópskom regióne Tigraj.



Spojené štáty "sú zhrozené správami o znásilňovaní a iných neskutočne krutých činoch sexuálneho násilia", ktoré naďalej prichádzajú z tigrajského regiónu, píše Thomasová Greenfieldová.



"Niet pochýb o tom, že sexuálne násilie sa v tomto konflikte využíva ako zbraň, ako prostriedok ponižovania, terorizovania a traumatizovania obyvateľstva, ktoré ovplyvní aj nasledujúcu generáciu," povedal po zasadnutí BR OSN vedúci Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí a núdzovej pomoci Mark Lowcock.



Nateraz podľa Lowcocka neexistujú dôkazy o tom, že eritrejské jednotky začali opúšťať etiópske územie. Etiópska vláda pritom odsun eritrejských jednotiek z Tigraja oznámila už začiatkom apríla.



Lowcock tiež povedal, že násilie voči civilistom nepáchajú len eritrejskí vojaci, ale aj etiópska armáda či tamojšie polovojenské jednotky, pričom sa odvolal na správy humanitárnych organizácií, ktoré v Tigraji pôsobia.



Dlhodobé napätie v Tigraji sa vystupňovalo vlani v novembri, keď vláda etiópskeho premiéra Abiya Ahmeda vojensky zasiahla proti jednotkám Tigrajského ľudovo-oslobodzovacieho frontu (TPLF). Vojenskej operácii predchádzali regionálne voľby, ktoré sa konali napriek nesúhlasu federálnej vlády.



Premiér Abiy 4. novembra 2020 oznámil začiatok vojenskej operácie proti jednotkám TPLF, pri ktorej prišli o život stovky ľudí a vyše 50.000 ich ušlo do susedného Sudánu. Abiy 28. novembra deklaroval víťazstvo vládnych jednotiek nad vzbúrencami. TPLF však vyhlásil, že je odhodlaný pokračovať v boji. Tie v oblasti stále pokračujú, čo tvrdia aj pozorovatelia z OSN, USA a skupiny G7.



Eritrejské jednotky vstúpili na územie Tigraja zrejme už v polovici decembra, aby podporili etiópske vládne sily. Etiópska vláda však ich prítomnosť v Tigraji de facto priznala až začiatkom apríla, keď avizovala ich stiahnutie.