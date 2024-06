USA žiadajú OSN, aby prijala mierový plán pre Gazu predložený Bidenom

New York 4. júna (TASR) - Spojené štáty v pondelok Bezpečnostnú radu OSN (BR OSN) vyzvali, aby prijala mierový plán na ukončenie vojny v Pásme Gazy, ktorý predložil americký prezident Joe Biden. TASR informuje podľa agentúr AP, AFP a Reuters.



"Viacerí lídri a vlády, vrátane tých v tomto regióne (Blízkeho východu), tento plán schvaľujú a my Bezpečnostnú radu žiadame, aby sa pripojila k ich požiadavke o realizácii tejto dohody bez zdržania a bez ďalších podmienok," uviedla veľvyslankyňa USA pri OSN Linda Thomasová-Greenfieldová.



Biden v piatok predstavil plán na úplné prímerie v Pásme Gazy, s ktorým podľa Washingtonu Izrael súhlasil. Návrh dohody má podľa amerického prezidenta tri fázy a umožnil by zvýšenie toku humanitárnej pomoci a do Pásma Gazy.



Súčasťou plánu je ukončenie konfliktu, oslobodenie všetkých rukojemníkov a obnova zničeného palestínskeho územia. Palestínske militantné hnutie Hamas v piatok uviedlo, že tento návrh hodnotí pozitívne.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok tvrdil, že prezident Biden pri predstavovaní plánu zverejnil len niektoré podrobnosti. "Tvrdenia, že sme súhlasili s prímerím bez splnenia našich podmienok, sú nesprávne," uviedol Netanjahu vo vyhlásení, ktoré zverejnil jeho úrad.



Premiér zdôraznil, že vojna v Pásme Gazy bude pokračovať, kým nebudú splnené všetky ciele Izraela - vrátane zničenia vojenských a riadiacich spôsobilostí hnutia Hamas, píše AFP.



Krajne pravicový minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir v pondelok obvinil Netanjahua, že sa snaží zatajiť detaily dohody o ukončení vojny v Pásme Gazy, ktorú predstavil Biden, a opäť pohrozil odchodom z vlády.