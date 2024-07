USA žiadajú prepustenie americko-ruskej novinárky Kurmaševovej

Washington 22. júla (TASR) - Spojené štáty v pondelok vyzvali na prepustenie americko-ruskej novinárky Alsu Kurmaševovej zo stanice Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda (RFE/RL), ktorú v pondelok ruský súd na neverejnom procese odsúdil na šesť a pol roka väzenia za šírenie nepravdivých informácií o ruskej armáde. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Je to oddaná novinárka, ktorá je terčom ruských úradov pre jej nekompromisné odhodlanie hovoriť pravdu a zásadové spravodajstvo... Opäť zdôrazňujeme, že by mala byť prepustená," povedal novinárom hovorca ministerstva zahraničných vecí USA Matthew Miller.



Organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) vyjadrila pobúrenie nad rozsudkom, ktorý označila za neopodstatnený.



Rozsudok vyniesol súd v meste Kazaň ešte v piatok, v ten istý deň, keď súd v Jekaterinburgu odsúdil amerického novinára denníka Wall Street Journal Evana Gershkovicha na 16 rokov väzenia za špionáž.



Kurmaševová bola podľa webovej stránky Najvyššieho súdu Tatárskej republiky odsúdená za šírenie nepravdivých informácií o ruskej armáde.



Kurmaševová žila pred zadržaním s manželom a deťmi v Prahe. Do Ruska odcestovala vlani v máji z rodinných dôvodov. V júni ju pred spiatočným letom zadržali na letisku v Kazani a zabavili jej americký aj ruský pas. Ruské úrady 47-ročnej novinárke najskôr udelil pokutu za to, že nenahlásila svoje dvojaké občianstvo. V Rusku je podľa stanice BBC neoznámenie amerického pasu nezákonné. V októbri ju zadržali a obvinili zo šírenia nepravdivých informácií o ruskej armáde na základe zákona, ktorý Rusko prijalo krátko po začiatku invázie na Ukrajinu.



Kurmaševová sa vo svojej práci často zameriavala na problémy etnických menšín v strednom Rusku. Podľa BBC sa predpokladá, že jej odsúdenie môže súvisieť s knihou, ktorú vydala v roku 2022 s názvom Povedzme nie vojne. Kniha obsahuje rozhovory a príbehy Rusov, ktorí boli proti invázii na Ukrajinu.