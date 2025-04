USA žiadajú ukončenie vyslania severokórejských vojakov do Ruska

Washington 28. apríla (TASR) - Americké ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že je znepokojené priamou účasťou Severnej Kórey na vojne Ruska na Ukrajine. Nasadenie severokórejských vojakov v nej i podpora, ktorú Moskva poskytuje výmenou Pchjongjangu, sa podľa neho musia skončiť, informovala TASR podľa agentúr Reuters a Jonhap.



Hovorca ministerstva vo vyhlásení doplnil, že tretie krajiny ako Severná Kórea (KĽDR) „udržiavajú“ rusko-ukrajinskú vojnu a nesú za ňu zodpovednosť. Poukázal tiež na to, že ruský výcvik severokórejských vojakov porušuje viacero rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN.



Severná Kórea v pondelok po prvý raz potvrdila, že vyslala vojakov do Ruska na podporu jeho vojny proti Ukrajine. Podľa štátnej tlačovej agentúry KCNA pomohli Moskve znovu získať územie ruskej Kurskej oblasti, ktoré obsadili ukrajinské sily. O nasadení vojakov rozhodol severokórejský vodca Kim Čong-un v súlade so zmluvou o vzájomnej obrane medzi KĽDR a Ruskom, uviedla KCNA.



Rusko tvrdí, že ukrajinské sily vytlačilo z poslednej dediny v Kurskej oblasti, ktorú mali pod kontrolou, Kyjev to však poprel a uviedol, že jeho vojaci stále operujú v ďalšej ruskej pohraničnej Belgorodskej oblasti.



Severná Kórea vyslala do Ruska podľa odhadov celkovo 14.000 vojakov vrátane 3000 armádnych príslušníkov ako posily, ktoré nahradili jej straty, uviedli ukrajinskí predstavitelia. Bez obrnených vozidiel a skúseností s bojmi s dronmi zaznamenali ťažké straty, rýchlo sa však adaptovali, napísal Reuters.



Rusko potvrdilo, že severokórejskí vojaci bojovali spolu s jeho jednotkami v Kurskej oblasti, po prvý raz uplynulú sobotu. Obe krajiny ich nasadenie dosiaľ nepotvrdzovali ani nepopierali.



Okrem vyslania vojakov KĽDR údajne naďalej dodáva Rusku veľké množstvá munície a zbraní vrátane rakiet krátkeho doletu, samohybných húfnic a raketometov, uviedla agentúra DPA s odvolaním sa na juhokórejskú armádu.