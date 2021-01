USA žiadali okamžité stiahnutie zahraničných vojakov z Líbye

New York 29. januára (TASR) - Spojené štáty vo štvrtok žiadali okamžité stiahnutie zahraničných vojakov a žoldnierov z Líbye, informovala agentúra AFP.



"Vyzývame všetky zahraničné strany, vrátane Ruska, Turecka a Spojených arabských emirátov (SAE), aby rešpektovali zvrchovanosť Líbye a okamžite ukončili všetky vojenské zásahy v Líbyi", uviedol veľvyslanec USA pri OSN Richard Mills. Mills sa tak vyjadril na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) v súvislosti s riešením líbyjskej otázky.



Líbyu sužuje politický chaos a boje medzi súperiacimi skupinami od povstania z roku 2011, pri ktorom zosadili a zabili dlhoročného vodcu Muammara Kaddáfího.



Na ropu bohatá Líbya má v súčasnosti dve súperiace administratívy - medzinárodne uznanú Vládu národnej jednoty (GNA) v Tripolise a vládu so sídlom v meste Tobruk vo východnej časti krajiny, ktorá je lojálna vojenskému veliteľovi Chalífovi Haftarovi. Obe strany 23. októbra 2020 podpísali dohodu o celonárodnom prímerí, ktorú sprostredkovala OSN.



Z tejto dohody zároveň vyplývala zahraničným aktérom v líbyjskom konflikte povinnosť odvolať svojich vojakov a žoldnierov najneskôr do troch mesiacov. Termín však vypršal v sobotu, pričom spomínané krajiny žiadne kroky na odvelenie svojich vojakov nepodnikli, približuje AFP.



Z odhadov OSN vyplýva, že v Líbyi sa v súčasnosti nachádza zhruba 20.000 zahraničných vojakov a žoldnierov. Turecko vojensky podporuje Vládu národnej jednoty; veliteľa Haftara zas podporuje Egypt, SAE a Rusko, pričom Moskva svoju úlohu v konflikte popiera.



OSN sprostredkovala rokovania medzi dvoma rozhádanými stranami v Líbyi. Ďalšie kolo by sa malo čoskoro konať v švajčiarskej Ženeve. Naposledy rozhovory líbyjských delegátov zaznamenali pokrok 16. januára, keď sa obe strany dohodli na vytvorení mechanizmu zvolenia novej dočasnej vlády. Tá bude zodpovedať za proces prípravy volieb, ktoré by sa mali uskutočniť v decembri.