USA získali neobmedzený prístup k základniam na Papue-Novej Guinei

Port Moresby 15. júna (TASR) - Americká armáda získala neobmedzený prístup k základniam v Papue-Novej Guinei. Vyplýva to z dokumentu, ktorý v stredu večer schválil papuánsky parlament. TASR správu prevzala vo štvrtok z agentúry AFP.



Dokument, do ktorého mala AFP možnosť nahliadnuť, obsahuje podrobnosti o obrannej dohode medzi oboma krajinami z mája tohto roka. Spojené štáty budú môcť so súhlasom Papuy-Novej Guiney umiestňovať na jej území vojakov a techniku na letiskách či námorných základniach - vrátane prístavu v hlavnom meste Port Moresby.



Premiér Papui-Novej Guiney James Marape musel dohodu brániť pred vlnou protestov a kritiky. Niektorí jej odporcovia tvrdili, že by mohla viesť k narušeniu zvrchovanosti krajiny.



"Posledných 48 rokov umožňujeme rozklad našej armády," povedal premiér v stredu parlamentu. "Zvrchovanosť je definovaná silou vašej armády," dodal.



Na nerastné suroviny bohatá krajina leží v blízkosti dôležitých prepravných trás v oblasti, kde sa snaží presadiť expandujúca Čína. Bývalý papuánsky premiér Peter O'Neill povedal, že táto dohoda namaľovala terč na chrbát jeho krajiny. "Amerika to robí na ochranu svojich vlastných národných záujmov; my všetci rozumieme geopolitickým udalostiam v našom regióne," povedal.