USA zlúčili Úrad pre palestínske záležitosti s ambasádou v Jeruzaleme

Washington 6. mája (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v utorok oznámila, že Spojené štáty ukončia činnosť samostatného Úradu pre palestínske záležitosti v Jeruzaleme, ktorý spravoval vzťahy medzi Washingtonom a Palestínčanmi. Odteraz bude súčasťou amerického veľvyslanectva, informuje TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Šéf amerického rezortu diplomacie Marco Rubio „rozhodol o úplnom zlúčení kompetencií Úradu pre palestínske záležitosti do iných sekcií veľvyslanectva Spojených štátov,“ povedala hovorkyňa amerického ministerstva zahraničných vecí Tammy Bruceová. Americký Úrad pre palestínske záležitosti bude podliehať veľvyslancovi USA v Izraeli Mikeovi Huckabeemu.



Trump počas svojho prvého funkčného obdobia presťahoval veľvyslanectvo USA z Tel Avivu do Jeruzalema. Bol to diplomatický úspech pre Izrael, ktorý ho považuje za svoje hlavné mesto. Palestínčania si však nárokujú Východný Jeruzalem ako hlavné mesto budúceho Palestínskeho štátu.



Trump vtedy zatvoril historický konzulát v Jeruzaleme, ktorý sprostredkovával diplomatický styk USA s Palestínčanmi. Spojené štáty namiesto neho zriadili samostatný Úrad pre palestínske záležitosti v priestoroch veľvyslanectva, ale podliehal priamo Washingtonu.



Hovorkyňa amerického ministerstva dodala, že toto opatrenie je súčasťou plánu rezortu diplomacie zabezpečiť, aby úrady pre „dôležité otázky pracovali spoločne“.