USA zmiernili sankcie voči ropnému sektoru Venezuely
Washington 30. januára (TASR) - Spojené štáty vo štvrtok zmiernili sankcie voči ropnému sektoru Venezuely, keďže sa administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa snaží zvýšiť investície a produkciu v krajine po nedávnom zvrhnutí jej prezidenta Nicolása Madura. Venezuelský parlament zároveň prijal návrh zákona o privatizácii ropného sektora, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Ministerstvo financií USA vydalo všeobecnú licenciu povoľujúcu transakcie, do ktorých je zapojená venezuelská vláda a tamojšia štátna ropná spoločnosť PDVSA, „ktoré sú bežne potrebné na ťažbu, vývoz, reexport, predaj, ďalší predaj, dodávku, skladovanie, marketing, nákup, dodávku alebo prepravu ropy venezuelského pôvodu“.
Zahŕňa to rafináciu takejto ropy zavedeným americkým subjektom, uvádza sa v licencii podľa AFP.
Venezuelský parlament okrem toho vo štvrtok prijal reformu, ktorá otvára svoj znárodnený ropný sektor súkromným investíciám. Revidovaný zákon má upraviť dane z ťažby či stanoviť maximálnu sadzbu licenčných poplatkov na 30 percent. Ruší tiež povinnosť riešiť spory výhradne na venezuelských súdoch, ktoré sú pod kontrolou vládnej socialistickej strany. Zákon ešte vo štvrtok podpísala prezidentka Rodríguezová.
Americké špeciálne sily 3. januára v rámci vojenskej operácie v Caracase zajali Nicolása Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú a letecky ich previezli do New Yorku, kde sú obvinení z "narkoterorizmu", obchodovania s drogami a držania zbraní. Zadržaniu predchádzala intenzívna vojenská kampaň USA v Karibskom mori zameraná na boj proti pašovaniu drog z Venezuely.
Delcy Rodríguezová zložila prísahu ako dočasná prezidentka 5. januára. Trump po zatknutí Madura oznámil, že Washington má v úmysle riadiť Venezuelu až do odvolania. Pod americkým tlakom odvtedy podpísala Rodríguezová so Spojenými štátmi dohodu o predaji ropy, podporila otvorenie ropného sektora zahraničným investorom, iniciovala legislatívne reformy a avizovala rokovania s opozíciou.
