USA zmiernili varovanie pred cestovaním do Venezuely
Nové odporúčanie už nevaruje pred možným nezákonným zadržaním alebo nepokojmi vo Venezuele.
Autor TASR
Washington 20. marca (TASR) - Spojené štáty vo štvrtok zmiernili varovanie, aby Američania necestovali do Venezuely. Stalo sa tak dva a pol mesiaca po tom, čo americké špeciálne komando zadržalo venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku a odviezlo ich z krajiny, píše TASR na základe správy agentúry AFP.
Ministerstvo zahraničných vecí USA uviedlo, že Američania by mali cestu do tohto juhoamerického štátu stále „zvážiť“, no už neodporúča sa jej úplne vyhýbať.
Nové odporúčanie už nevaruje pred možným nezákonným zadržaním alebo nepokojmi vo Venezuele, stále však upozorňuje na riziká kriminality, únosov a terorizmu, ako aj na slabú zdravotnícku infraštruktúru krajiny.
Spojené štáty mali dlhodobo napäté vzťahy s Madurom. Americké sily uskutočnili 3. januára operáciu, pri ktorej ho zadržali a previezli do New Yorku, kde bol spolu s manželkou obvinený z narkoterorizmu a ďalších trestných činov. Obaja odmietajú vinu vo všetkých bodoch obžaloby.
Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová teraz pôsobí ako dočasná prezidentka a do veľkej miery spolupracuje s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Ten ju varoval pred dôsledkami, ak nebude plniť jeho požiadavky vrátane spolupráce s americkými ropnými spoločnosťami.
Spojené štáty začiatkom tohto mesiaca obnovili diplomatické vzťahy s Venezuelou, kde bolo americké veľvyslanectvo zatvorené od roku 2019.
Ministerstvo zahraničných vecí USA uviedlo, že Američania by mali cestu do tohto juhoamerického štátu stále „zvážiť“, no už neodporúča sa jej úplne vyhýbať.
Nové odporúčanie už nevaruje pred možným nezákonným zadržaním alebo nepokojmi vo Venezuele, stále však upozorňuje na riziká kriminality, únosov a terorizmu, ako aj na slabú zdravotnícku infraštruktúru krajiny.
Spojené štáty mali dlhodobo napäté vzťahy s Madurom. Americké sily uskutočnili 3. januára operáciu, pri ktorej ho zadržali a previezli do New Yorku, kde bol spolu s manželkou obvinený z narkoterorizmu a ďalších trestných činov. Obaja odmietajú vinu vo všetkých bodoch obžaloby.
Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová teraz pôsobí ako dočasná prezidentka a do veľkej miery spolupracuje s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Ten ju varoval pred dôsledkami, ak nebude plniť jeho požiadavky vrátane spolupráce s americkými ropnými spoločnosťami.
Spojené štáty začiatkom tohto mesiaca obnovili diplomatické vzťahy s Venezuelou, kde bolo americké veľvyslanectvo zatvorené od roku 2019.