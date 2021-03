Známy dirigent James Levine zomrel vo veku 77 rokov

New York 17. marca (TASR) - Americký dirigent James Levine, ktorého Metropolitná opera v New Yorku prepustila zo svojich služieb pre obvinenia zo sexuálneho obťažovania, zomrel vo veku 77 rokov. S odvolaním sa na vyjadrenie jeho lekára Lena Horovitza o tom v stredu informovala agentúra AFP.



Horovitz uviedol, že Levine zomrel "prirodzenou smrťou 9. marca v Palm Springs" v Kalifornii. Mal viaceré zdravotné problémy, píše AFP.



Levine pracoval pre Metropolitnú operu od začiatku 70. rokov. Jej umeleckým riaditeľom sa stal v roku 1976. Z tejto pozície odstúpil zo zdravotných dôvodov v roku 2016, avšak v práci pre túto opernú scénu pokračoval na rôznych iných postoch. Bol všeobecne považovaný za jedného z najlepších amerických dirigentov.



Vedenie opery ho suspendovalo v decembri 2017 po tom, ako denník The New York Times informoval o obvineniach zo sexuálneho obťažovania vznesených voči nemu. Operný dom pracovný pomer s Levinom ukončil v marci 2018. Došlo k tomu po tom, čo vyšetrovatelia získali "vierohodné dôkazy" o tom, že sexuálne obťažoval mladších hudobníkov. Väčšina prípadov sa datovala pred desiatkami rokov. Levine tieto obvinenia poprel.



Levine získal množstvo hudobných ocenení. Bol aj laureátom Smetanovej medaily, ktorú mu v roku 1986 udelilo bývalé Česko-Slovensko.