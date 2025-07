USA znemožnili zástupcom OOP a Palestínskej samosprávy získanie víz

Washington 31. júla (TASR) - Spojené štáty vo štvrtok uvalili sankcie na niektorých predstaviteľov Palestínskej samosprávy a členov Organizácie za oslobodenie Palestíny (OOP). Podľa vyhlásenia amerického ministerstva zahraničia podkopávajú mierové snahy a nebude im preto umožnené získať víza do USA, píše TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.



„Je v našom národnom bezpečnostnom záujme uvaliť sankcie a vyvodiť zodpovednosť voči OOP a Palestínskej samospráve za nedodržiavanie svojich záväzkov a podkopávanie vyhliadok na mier,“ vyhlásilo ministerstvo.



Podľa ministerstva OOP a predstavitelia Palestínskej samosprávy „prijímali opatrenia na internacionalizáciu konfliktu s Izraelom, pokračovali v podpore terorizmu vrátane podnecovania a oslavovania násilia a poskytovali platby a iné výhody na podporu terorizmu palestínskym teroristom a ich rodinám“.



Ministerstvo zahraničia nezverejnilo zoznam sankciovaných ľudí. Agentúra AFP pripomína, že opatrenia proti Palestínskej samospráve, ktorej líder Mahmúd Abbás je považovaný za dlhoročného partera pri snahách o riešenie konfliktu, prichádzajú v čase, keď čoraz viac krajín zvažuje uznanie Palestínskeho štátu.



Medzi posledné krajiny, ktoré takýto krok avizovali, patrí Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Kanada či Malta. Oficiálne to plánujú urobiť počas septembrového Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Americké sankcie voči predstaviteľom OOP a Palestínskej samosprávy môžu spôsobiť, že sa na zhromaždenie nebudú môcť dostaviť niektorí členovia palestínskej delegácie.



Palestínska samospráva je civilnou vládnucou autoritou v oblastiach Izraelom okupovaného Západného brehu Jordánu, kde žije približne tri milióny Palestínčanov a asi pol milióna Izraelčanov.