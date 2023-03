USA znepokojilo hlasovanie izraelského parlamentu i výrok ministra

Washington/Jeruzalem 21. marca (TASR) - Spojené štáty sú "mimoriadne znepokojené" hlasovaním izraelského parlamentu, ktorý legalizoval niektoré osady na okupovanom Západnom brehu Jordánu. USA označili tento krok za "provokatívny" a porušujúci sľuby, ktoré Izrael dal Washingtonu ako svojmu spojencovi.



Agentúra AFP informovala aj o tom, že Spojené štáty sa pridali ku kritike vyjadrení izraelského ministra financií Becalela Smotriča, v ktorých tento krajne pravicový člen izraelskej vlády poprel existenciu palestínskeho národa. Washington označil tieto jeho výroky za nebezpečné a za hlboko znepokojujúce.



TASR spresňuje, že legalizácia niektorých židovských osád v Predjordánsku bude možná po tom, ako Kneset v noci na utorok zrušil časť zákona zakazujúci osadníkom žiť v oblastiach okupovaného Západného brehu, odkiaľ ich vláda v roku 2005 vysťahovala. Kabinet premiéra Ariela Šarona vtedy rozhodol o jednostrannom stiahnutí sa Izraela z pásma Gazy a odsune židovských osadníkov z tejto palestínskej enklávy a štyroch osád na severe Západného brehu.



V tom čase prijaté právne predpisy zakazovali Izraelčanom zostať v týchto oblastiach, ale pozmeňujúci návrh, ktorý zákonodarcovia schválili v noci na utorok, im povoľuje vrátiť sa do osád v Predjordánsku v blízkosti mesta Nábulus.



Rozhodnutie parlamentu otvára izraelským úradom cestu k tomu, aby oficiálne povolili osadníkom vrátiť sa do lokality Homeš – jedinej zo štyroch, ktorej obyvatelia boli násilne vysťahovaní. Ich domy následne zbúrali.



Krajne pravicová osadnícka lobby si urobila z osady Homeš, v ktorej v roku 2005 žilo 70 rodín, symbol svojho odporu proti ústupkom voči Palestínčanom. Malá skupina aktivistov sa na toto miesto vrátila v roku 2009 a postavila tam ješivu – židovský seminár, ktorý izraelské jednotky desaťkrát vysťahovali, až ho nakoniec armáda povolila.



OSN tvrdí, že všetky izraelské osady na okupovaných územiach sú podľa medzinárodného práva nezákonné. Izraelská vláda to odmieta.



V Izraeli je momentálne pri moci jedna z najpravicovejších vlád v jeho dejinách. Viaceré jej rozhodnutia už medzičasom mali za následok prudký nárast násilností v regióne. Bezpečnostná rada OSN preto vo februári vyzvala všetky strany konfliktu, aby sa zdržali provokácií.