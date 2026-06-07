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USA zneškodnili iránske drony ohrozujúce dopravu v Hormuzskom prielive
Iránske Revolučné gardy následne oznámili, že podnikli raketové útoky proti nepriateľským základniam. Terčom ich útokov sa stali Bahrajn a Kuvajt, na ktoré Irán opakovane útočí.
Autor TASR
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Washington/Teherán 7. júna (TASR) - Armáda Spojených štátov v noci na nedeľu uviedla, že zostrelila dva iránske drony, ktoré podľa nej ohrozovali medzinárodnú námornú dopravu v Hormuzskom prielive. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Americké sily zostávajú v pohotovosti a sú pripravené naďalej sa brániť proti iránskej agresii,“ uviedlo Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) na sieti X.
CENTCOM v piatok informovalo, že jeho jednotky zostrelili štyri iránske drony smerujúce k strategickému prielivu, a následne zasiahla niektoré pobrežné radarové stanovištia Iránu.
Iránske Revolučné gardy následne oznámili, že podnikli raketové útoky proti „nepriateľským základniam“. Terčom ich útokov sa stali Bahrajn a Kuvajt, na ktoré Irán opakovane útočí.
„Americké sily zostávajú v pohotovosti a sú pripravené naďalej sa brániť proti iránskej agresii,“ uviedlo Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) na sieti X.
CENTCOM v piatok informovalo, že jeho jednotky zostrelili štyri iránske drony smerujúce k strategickému prielivu, a následne zasiahla niektoré pobrežné radarové stanovištia Iránu.
Iránske Revolučné gardy následne oznámili, že podnikli raketové útoky proti „nepriateľským základniam“. Terčom ich útokov sa stali Bahrajn a Kuvajt, na ktoré Irán opakovane útočí.