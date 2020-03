USA znížia pomoc pre Afganistan o miliardu dolárov

Washington 24. marca (TASR) - Spojené štáty v tomto roku znížia svoju pomoc pre Afganistan o miliardu dolárov. V noci na utorok to vyhlásil americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo po tom, ako sa mu nepodarilo presvedčiť afganského prezidenta Ašrafa Ghaního a jeho politického súpera Abdulláha Abdulláha. Informuje o tom tlačová agentúra Reuters.



Washington je podľa Pompea pripravený znížiť o rovnakú sumu pomoc pre Afganistan aj pre rok 2021. Šéf americkej diplomacie to vyhlásil na ceste do vlasti po návšteve Kábulu, kde sa pokúsil ukončiť bezvýchodiskovú situáciu v Afganistane, v dôsledku ktorej sa odložil začiatok vnútropolitických mierových rozhovorov, ku ktorým by mali byť prizvaní aj zástupcovia Talibanu.



Tieto mierové rozhovory sa považujú za podstatný ďalší krok pri napĺňaní mierovej dohody, súčasťou ktorej je odsun amerických jednotiek z krajiny.



Pompeo v Kábule rokoval aj s Abdulláhom Abdulláhom, ktorý si po vlaňajších prezidentských voľbách nárokuje na úrad prezidenta. Jeho pokus presvedčiť Ghaního a Abdulláha, aby vytvorili "inkluzívnu vládu", však stroskotal.



Spojené štáty "hlboko ľutujú", že Ghaní a Abdulláh "neboli schopní dohodnúť sa na inkluzívnej vláde", uviedol Pompeo s tým, že "ich zlyhanie poškodilo americko-afganské vzťahy a hanobí tých Afgancov, Američanov a koaličných partnerov, ktorí obetovali svoje životy".



Prezidentské voľby sa v Afganistane konali 28. septembra 2019. Za ich víťaza bol oficiálne vyhlásený Ghaní, s čím však nesúhlasil jeho hlavný rival Abdulláh, ktorý začiatkom marca zložil prezidentskú prísahu - v tom istom čase ako Ghaní.



Spojené štáty podpísali 29. februára s afganským militantným hnutím Taliban dohodu o prímerí, ktorá zahŕňa stiahnutie amerických vojenských jednotiek z Afganistanu.



Dohoda má viesť k dialógu medzi Talibanom a vládou v Kábule. Tá mala ešte pred začiatkom vnútroafganských rokovaní prepustiť 5000 väznených členov Talibanu, čo však neurobila. Ghaní tento mesiac podpísal dekrét, podľa ktorého by vláda do začiatku rokovaní prepustila 1500 talibov a zvyšných 3500 až v ďalšej etape.