USA znížili počet svojich vojakov v Afganistane na 2500

Washington 15. januára (TASR) - Americká armáda splnila do tohto piatka cieľ zníženia počtu svojich vojakov v Afganistane na približne 2500. Informovala o tom agentúra AP, podľa ktorej je najnovší odsun zrejme porušením zákazu prijatého na poslednú chvíľu Kongresom Spojených štátov.



Prezident Donald Trump, ktorý nariadil odsun v novembri, vo štvrtok uviedol, že počty amerických vojakov v Afganistane dosiahli 19-ročné minimum, hoci presnejšie čísla neposkytol. Vlani vo februári jeho vláda uzavrela s afganským radikálnym hnutím Taliban dohodu o postupnom úplnom stiahnutí amerických jednotiek z krajiny do mája 2021.



Nie je zatiaľ jasné, ako bude v tejto záležitosti postupovať nadchádzajúca vláda USA. Novozvolený prezident Joe Biden sa vyslovoval za ponechanie menšej protiteroristickej misie v Afganistane, aby sa zaistilo, že extrémistické skupiny ako al-Káida odtiaľ nebudú môcť organizovať útoky na Spojené štáty.



Trump v krátkom vyhlásení zopakoval svoje želanie úplne ukončiť vojenskú prítomnosť v Afganistane. "Vždy budem zaviazaný skončiť nekonečné vojny," uviedol v súvislosti s konfliktami v Afganistane od roku 2001 a v Iraku po veľkú časť obdobia od roku 2003.



Hoci vysokopostavení armádni predstavitelia varovali pred rýchlym sťahovaním vojakov z Afganistanu, úradujúci minister obrany Christopher Miller 17. novembra oznámil, že Trumpovo nariadenie realizuje. V posledných niekoľkých týždňoch tak USA z krajiny odsunuli vyše 1500 vojakov. Počet amerických vojakov v Iraku sa na Trumpov pokyn v rovnakom čase znížil z 3000 na 2500.



Proti Trumpovmu rozhodnutiu sa postavila aj časť členov Kongresu vrátane jeho republikánov. Na základe zákona o výdavkoch rezortu obrany, prijatého pred dvoma týždňami, má Pentagón výslovne zakázané použiť peniaze z tohto- alebo vlaňajšieho rozpočtu na zníženie počtu vojakov v Afganistane pod 4000 - alebo pod úroveň z dňa vstupu zákona do platnosti, čo bol 1. január. Trump tento zákona vetoval, obe komory Kongresu však jeho veto prelomili.