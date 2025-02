USA znižujú rozpočet na rozvojové programy v zahraničí o vyše 90 %

Washington 27. februára (TASR) - Spojené štáty výrazne znížili rozpočty zahraničných rozvojových programov a programov pomoci. Viacročné zmluvy sa znížili o 92 percent čo predstavuje 54 miliárd dolárov, oznámilo v stredu ministerstvo zahraničných vecí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Americký prezident Donald Trump po návrate do Bieleho domu minulý mesiac podpísal výkonné nariadenie, v ktorom žiadal zmrazenie všetkej zahraničnej pomoci Spojených štátov na 90 dní. Počas tohto obdobia by túto pomoc malo preskúmať politické vedenie krajiny s cieľom znížiť výdavky na programy, ktoré podľa AFP nie sú v súlade s stratégiou "Amerika na prvom mieste".



Spomínané preskúmanie sa čiastočne zameralo na viacročné zmluvy o zahraničnej pomoci uzatvárané Agentúrou USA pre medzinárodný rozvoj (USAID) pričom veľká časť z nich bola v jeho priebehu vyradená.



"Na záver procesu, ktorý viedlo vedenie USAID, vrátane tranží, ktoré osobne preskúmal minister (zahraničných vecí Marco) Rubio, bolo v rámci programu America First (Amerika na prvom mieste) určených na zrušenie takmer 5800 ocenení v zostávajúcej hodnote 54 miliárd dolárov - čo predstavuje 92-percentné zníženie," uviedol vo vyhlásení hovorca rezortu diplomacie.



Preskúmaných bolo tiež viac ako 9100 grantov zahŕňajúcich zahraničnú pomoc v hodnote viac ako 15,9 miliardy dolárov. Na záver preskúmania sa malo zrušiť 4100 grantov v hodnote takmer 4,4 miliardy dolárov, čo predstavuje 28-percentné zníženie, píše AFP.



Podľa hovorcu amerického ministerstva zahraničných vecí toto "rozumné" zrušenie umožní úradom spolu s ich pracovníkmi pre uzatváranie zmlúv a granty "sústrediť sa na zostávajúce programy, nájsť ďalšie možnosti zefektívnenia a prispôsobiť následné programy viac prioritám administratívy America First".



Medzi programami, u ktorých nedošlo k škrtom, sú potravinová pomoc, život zachraňujúca liečba pre ochorenia ako malária a HIV, podpora krajín vrátane Haiti, Kuby, Venezuely a Libanonu, dodal hovorca.



Federálny sudca dal v utorok Trumpovej administratíve necelé dva dni na to, aby rozmrazila všetku pomoc po tom, čo predchádzajúci súdny príkaz vydaný takmer dva týždne predtým ignorovala. Trumpova administratíva podala žiadosť o pozastavenie platnosti príkazu súdu nižšej inštancie. V noci na štvrtok americká tlačová agentúra AP informovala, že predseda Najvyššieho súdu John Roberts tejto žiadosti vyhovel.