USA znova útočili na pozície Iránom podporovaných milícii v Sýrii

Washington 26. augusta (TASR) - Americké vzdušné sily vo štvrtok - druhý raz za 24 hodín - vykonali útoky na pozície Iránom podporovaných milícii na východe Sýrie. S odvolaním sa na Centrálne velenie armády Spojených štátov (CENTCOM), ktoré zodpovedá za vojenské operácie na Blízkom východe, o tom informovala agentúra DPA.



Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) uviedlo, že najnovšie nálety v strategicky významnej provincii Dajr az-Zaur hraničiacej s Irakom si vyžiadali životy troch bojovníkov milícií podporovaných Iránom. Hovorca Pentagónu Patrick Ryder neskôr potvrdil aj štvrtú obeť.



USA podnikli podľa vlastných slov útok v Dajr az-Zaur už v noci na stredu, a to na pozície skupiny šiitských bojovníkov z Afganistanu. Podľa SOHR pri týchto útokoch zahynulo šesť osôb.



Nálety amerických síl boli reakciou na koordinované raketové útoky Teheránom podporovaných milícií na dve zariadenia americkej armády v regióne z 15. augusta. Irán odmietol tvrdenia, že by bol za útokmi milícií na americké zariadenia v Sýrii.



Prezident USA Joe Biden v reakcii podľa agentúry AFP uviedol, že tieto útoky mali za cieľ chrániť americké sily pred útokmi milícií. "Nariadil som útoky z 23. augusta s cieľom ochrániť a brániť bezpečnosť nášho personálu... a zabrániť Iránskej islamskej republike a skupinám Iránom podporovaných milícií vykonávať ďalšie útoky na personál a zariadenia Spojených štátov," vyhlásil Biden v Kongrese, kde o tejto operácii informoval.



Šéf Bieleho domu priblížil, že odvetné útoky Washingtonu, pri ktorých boli použité útočné vrtuľníky Apache, bojové lietadlá AC-130 a húfnice M777, sa zamerali na zariadenie, ktoré útočníci využívali na logistické účely a ako sklad munície.



DPA pripomína, že Irán je v sýrskej občianskej vojne blízkym spojencom sýrskeho prezidenta Bašára Asada a Iránom podporované milície bojujú na strane sýrskej armády. Americké jednotky podporujú, naopak, na severovýchode a východe Sýrie Kurdov a ich spojencov v boji proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS).