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USA znovu útočili na Irán, zasiahli sklady dronov i pozície PVO
USA a Irán zároveň vedú rokovania o implementácii dohody podpísanej 17. júna.
Autor TASR
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Washington 28. júna (TASR) - Americká armáda v noci na nedeľu podnikla ďalší útok na Irán, pri ktorom zasiahla „sklady rakiet a dronov, pozície protivzdušnej obrany, kapacity na kladenie mín, ako aj pobrežné radarové systémy“.
Podľa agentúry AFP a televízie CNN o tom informovalo Ústredné velenie USA (CENTCOM) s tým, že akcia sa uskutočnila na pokyn prezidenta USA Donalda Trumpa a bola odvetou za piatkový iránsky útok na obchodnú loď plaviacu sa Hormuzským prielivom.
CENTCOM neuviedol presné miesta útokov. Iránske médiá citované agentúrou Reuters však predtým informovali o výbuchoch v oblasti Sirik na juhu krajiny.
Tieto útoky nasledovali po štvrtkovom iránskom útoku na kontajnerovú loď Ever Lovely v blízkosti Hormuzského prielivu. USA následne v piatok podnikli údery na Irán v tejto oblasti.
„Po včerajších (piatkových) amerických úderoch v reakcii na iránsky útok na loď M/V Ever Lovely dostal Irán príležitosť dodržať dohodu o prímerí, ale rozhodol sa tak neurobiť, keď jeho sily v sobotu ráno o 4.30 h vyslali útočný dron, ktorý zasiahol tanker M/T Kiku“ plaviaci sa pod vlajkou Panamy, uvádza sa vo vyhlásení CENTCOM.
Plavba obchodných lodí cez Hormuzský prieliv pokračuje. Iránsky námorný úrad však varoval, že na pohyb lodí mimo pravidiel stanovených Teheránom sa nebude vzťahovať záruka bezpečnej plavby. Medzinárodná námorná organizácia (IMO) OSN v reakcii na to vo štvrtok dočasne pozastavila evakuáciu približne 11.000 námorníkov uviaznutých v oblasti Perzského zálivu.
USA a Irán zároveň vedú rokovania o implementácii dohody podpísanej 17. júna. Kľúčovým bodom sporov zostáva otázka Hormuzského prielivu, kde chce Teherán zaviesť poplatky za plavbu.
Podľa agentúry AFP a televízie CNN o tom informovalo Ústredné velenie USA (CENTCOM) s tým, že akcia sa uskutočnila na pokyn prezidenta USA Donalda Trumpa a bola odvetou za piatkový iránsky útok na obchodnú loď plaviacu sa Hormuzským prielivom.
CENTCOM neuviedol presné miesta útokov. Iránske médiá citované agentúrou Reuters však predtým informovali o výbuchoch v oblasti Sirik na juhu krajiny.
Tieto útoky nasledovali po štvrtkovom iránskom útoku na kontajnerovú loď Ever Lovely v blízkosti Hormuzského prielivu. USA následne v piatok podnikli údery na Irán v tejto oblasti.
„Po včerajších (piatkových) amerických úderoch v reakcii na iránsky útok na loď M/V Ever Lovely dostal Irán príležitosť dodržať dohodu o prímerí, ale rozhodol sa tak neurobiť, keď jeho sily v sobotu ráno o 4.30 h vyslali útočný dron, ktorý zasiahol tanker M/T Kiku“ plaviaci sa pod vlajkou Panamy, uvádza sa vo vyhlásení CENTCOM.
Plavba obchodných lodí cez Hormuzský prieliv pokračuje. Iránsky námorný úrad však varoval, že na pohyb lodí mimo pravidiel stanovených Teheránom sa nebude vzťahovať záruka bezpečnej plavby. Medzinárodná námorná organizácia (IMO) OSN v reakcii na to vo štvrtok dočasne pozastavila evakuáciu približne 11.000 námorníkov uviaznutých v oblasti Perzského zálivu.
USA a Irán zároveň vedú rokovania o implementácii dohody podpísanej 17. júna. Kľúčovým bodom sporov zostáva otázka Hormuzského prielivu, kde chce Teherán zaviesť poplatky za plavbu.