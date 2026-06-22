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USA znovu útočili na údajnú pašerácku loď v Karibiku
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa sa od vlaňajšieho septembra zameriava na zneškodňovanie plavidiel údajne zapojených do obchodovania s drogami v Tichom oceáne a Karibiku.
Autor TASR
Washington 22. júna (TASR) - Armáda Spojených štátov v nedeľu oznámila, že v Karibiku zaútočila na ďalšiu loď podozrivú z pašovania drog. Pri incidente zahynuli dvaja muži a šesť ďalších uviazlo na mori. TASR o tom píše s odvolaním sa na agentúru AFP.
„Dňa 21. júna... operácia Southern Spear uskutočnila smrteľný kinetický zásah na plavidlo vedené organizáciami označenými za teroristické. Spravodajské informácie potvrdili, že plavidlo sa plavilo po známych trasách na pašovanie drog v Karibiku a podieľalo sa na operáciách súvisiacich s pašovaním drog,“ oznámilo Južné velenie amerických ozbrojených síl (SOUTHCOM) na sieti X.
„Počas tejto akcie boli zabití dvaja narkoteroristi a šesť mužov prežilo,“ dodalo velenie. V príspevku potvrdilo, že pobrežnú stráž USA informovalo o preživších. Americké jednotky údajne neutrpeli počas tejto operácie žiadne zranenia.
Na čiernobielych záberoch priložených k príspevku vidno loď, ktorú po zásahu zničila veľká explózia.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa sa od vlaňajšieho septembra zameriava na zneškodňovanie plavidiel údajne zapojených do obchodovania s drogami v Tichom oceáne a Karibiku. Doteraz však svoje tvrdenia o pašovaní drog týmito loďami nepodložila žiadnymi dôkazmi.
Podľa štatistík agentúry AFP sa v dôsledku najnovšieho útoku celkový počet obetí zásahov USA od septembra zvýšil najmenej na 206.
Odborníci na medzinárodné právo a organizácie na ochranu ľudských práv tvrdia, že útoky sú pravdepodobne mimosúdnymi popravami, keďže ich cieľom sú zjavne civilisti, ktorí nepredstavujú bezprostrednú hrozbu pre Spojené štáty.
„Dňa 21. júna... operácia Southern Spear uskutočnila smrteľný kinetický zásah na plavidlo vedené organizáciami označenými za teroristické. Spravodajské informácie potvrdili, že plavidlo sa plavilo po známych trasách na pašovanie drog v Karibiku a podieľalo sa na operáciách súvisiacich s pašovaním drog,“ oznámilo Južné velenie amerických ozbrojených síl (SOUTHCOM) na sieti X.
„Počas tejto akcie boli zabití dvaja narkoteroristi a šesť mužov prežilo,“ dodalo velenie. V príspevku potvrdilo, že pobrežnú stráž USA informovalo o preživších. Americké jednotky údajne neutrpeli počas tejto operácie žiadne zranenia.
Na čiernobielych záberoch priložených k príspevku vidno loď, ktorú po zásahu zničila veľká explózia.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa sa od vlaňajšieho septembra zameriava na zneškodňovanie plavidiel údajne zapojených do obchodovania s drogami v Tichom oceáne a Karibiku. Doteraz však svoje tvrdenia o pašovaní drog týmito loďami nepodložila žiadnymi dôkazmi.
Podľa štatistík agentúry AFP sa v dôsledku najnovšieho útoku celkový počet obetí zásahov USA od septembra zvýšil najmenej na 206.
Odborníci na medzinárodné právo a organizácie na ochranu ľudských práv tvrdia, že útoky sú pravdepodobne mimosúdnymi popravami, keďže ich cieľom sú zjavne civilisti, ktorí nepredstavujú bezprostrednú hrozbu pre Spojené štáty.