USA znovu uvalili sankcie na spravodajkyňu OSN Albaneseovú
Autor TASR
Washington 28. mája (TASR) - Spojené štáty v stredu opätovne uvalili sankcie na osobitnú spravodajkyňu OSN pre ľudské práva na palestínskych územiach Francescu Albaneseovú, ktorá je otvoreným kritikom Izraela. Vyplýva to z webovej stránky amerického ministerstva financií, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Albaneseová opakovane kritizovala zaobchádzanie Izraela s Palestínčanmi. Obvinila ho tiež z genocídy v súvislosti s jeho vojenskou kampaňou v Pásme Gazy po teroristických útokoch hnutia Hamas zo 7. októbra 2023. Viaceré americké spoločnosti zároveň obvinila zo spoluúčasti.
Washington informoval o sankciách voči Albaneseovej vlani v júli. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio pri tejto príležitosti uviedol, že spravodajkyňa „bez hanby šírila antisemitizmus, vyjadrila podporu terorizmu a otvorené pohŕdanie Spojenými štátmi, Izraelom a Západom“. Albaneseová obvinenia z antisemitizmu popiera.
Sankcie tejto talianskej právničke zakázali vstup do USA a využívanie tamojších bankových služieb. Zo zoznamu sankciovaných ju v máji vyradilo rozhodnutie federálneho sudcu Richarda Leona s odôvodnením, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa nimi zrejme porušila jej právo na slobodu prejavu.
Leonovo rozhodnutie v piatok pozastavil odvolací súd vo Washingtone, čo umožnilo americkej vláde opäť uvaliť sankcie na Albaneseovú.
