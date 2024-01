USA znovu zaviedli niektoré sankcie voči Venezuele

Washington 30. januára (TASR) - Spojené štáty začali v pondelok opäť zavádzať niektoré sankcie voči Venezuele. Reagovali tak na piatkové rozhodnutie venezuelského najvyššieho súdu, ktorý opozičnej političke Maríi Corine Machadovej zabránil kandidovať v tohtoročných prezidentských voľbách. TASR informuje na základe správ agentúr AFP, AP a Reuters.



Ministerstvo financií USA v pondelok nariadilo americkým firmám, ktoré obchodujú s venezuelskou štátnou ťažobnou spoločnosťou Minerven, aby všetky takéto svoje aktivity ukončili do 13. februára.



Ministerstvo obchodovanie s touto venezuelskou spoločnosťou povolilo vlani v októbri po tom, ako vláda venezuelského prezidenta Nicolása Madura dosiahla v Barbadose dohodu s opozíciou o usporiadaní slobodných a spravodlivých prezidentských volieb v roku 2024, ktorých priebeh budú monitorovať zahraniční pozorovatelia.



Spojené štáty na základe tohto prísľubu Madurovej vlády zmiernili americké sankcie uvalené na Venezuelu, a to v ropnom, plynovom a banskom sektore.



V pondelok však hovorca Bieleho domu John Kirby vyhlásil, že Madurova nepodnikla kroky, ktoré prisľúbila v rámci dohody z Barbadosu, takže Washington zvažuje svoj ďalší postup v otázke sankcií.



Americké ministerstvo financií o niekoľko hodín na to oznámilo, že znovu zavádza niektoré reštrikcie týkajúce sa venezuelského banského priemyslu.



Zdroj z prostredia Bieleho domu okrem toho uviedol, že USA nepredĺžia ani platnosť sankčných úľav vzťahujúcich sa na ťažbu plynu a ropy, ak vláda prezidenta Madura neumožní v prezidentských voľbách kandidovať všetkým kandidátom, píše Reuters. Platnosť uvedených úľav sa skončí v apríli.



Venezuelský najvyšší súd však v piatok rozhodol, že Machadová, ktorá vlani v októbri vyhrala prezidentské primárky opozície, sa nemôže v nadchádzajúcich voľbách uchádzať o úrad prezidenta Venezuely.