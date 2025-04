USA zo sankčného zoznamu vyradili šéfa Orbánovho kabinetu A. Rogána

Washington 15. apríla (TASR) - Spojené štáty vyradili zo svojho sankčného zoznamu Antala Rogána, blízkeho spolupracovníka maďarského premiéra Viktora Orbána. V utorok to uviedlo amerického ministerstvo zahraničných vecí s tým, že jeho zaradenie na zoznam nebolo v súlade so záujmami americkej zahraničnej politiky. Sankcie na Rogána uvalila bývalá administratíva prezidenta Joea Bidena, informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.



„Minister (Marco Rubio) informoval ministra zahraničných vecí (Pétera Szijjartoá) o vyradení vysokého maďarského predstaviteľa Antala Rogána zo zoznamu osobitne označených občanov a blokovaných osôb amerického ministerstva financií s tým, že jeho ďalšie zaradenie na tento zoznam je v rozpore so zahraničnopolitickými záujmami USA,“ uviedla hovorkyňa americkej diplomacie Tammy Bruceová.



Administratíva bývalého prezidenta Bidena pred odchodom z funkcie uvalila 7. januára na Rogána sankcie pre údajnú korupciu. Rogán je blízkym spolupracovníkom Orbána a od roku 2015 vedie jeho kabinet.



„Počas svojho pôsobenia vo vládnych funkciách Rogán riadil maďarský systém prerozdeľovania verejných zákaziek a zdrojov pre svojich blízkych a politickú stranu Fidesz,“ uviedlo v januári americké ministerstvo financií.



Bruceová tiež informovala, že Rubio a Szijjartó rokovali aj o bližšej spolupráci v oblasti ekonomiky a v ďalších kritických otázkach. Reuters pripomína, že Orbán a jeho strana Fidesz patria medzi najhlasnejších európskych podporovateľov amerického prezidenta Donalda Trumpa.