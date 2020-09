Zomrel britský novinár a spisovateľ sir Harold Evans

New York 24. septembra (TASR) - Vo veku 92 rokov zomrel v stredu britský novinár, spisovateľ a vydavateľ Harold Evans, ktorého v roku 2004 povýšila britská kráľovná za jeho prínos pre žurnalistiku do šľachtického stavu. Informovala o tom vo štvrtok Evansova manželka, píše agentúra AP.



Bývalý editor britského nedeľníka The Sunday Times od roku 2011 až do konca svojho života nepravidelne písal pre agentúru Reuters. Viedol tam rozhovory napríklad s bývalým britským ministrom Tonym Blairom, bývalým poradcom amerického prezidenta Richarda Nixona Henrym Kissingerom, či americkým politikom a environmentalistom Alom Goreom.



Podľa Reuters patrilo medzi jeho najvýznamnejšie práce odhalenie osudu stoviek britských detí, ktoré sa v dôsledku užívania liečiva talidomid svojimi tehotnými matkami narodili s rozličnými vrodenými defektmi a za svoje utrpenie nedostali odškodnenie.



Evans zorganizoval kampaň, prostredníctvom ktorej sa mu podarilo vyvinúť na zodpovedné farmaceutické firmy dostatočný tlak na to, aby postihnuté rodiny konečne odškodnili.



Neskôr sa so svojou manželkou presťahoval do Spojených štátov, kde napríklad vyučoval na Dukeovej univerzite v štáte Severná Karolína, pracoval vo vedúcich funkciách pre mediálnu spoločnosť U.S. News and World Report, v denníku The New York Daily News a v časopise The Atlantic Monthly.



V stredu 23. septembra zomrel v New Yorku na kongestívne zlyhanie srdca.