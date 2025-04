Zomrel bubeník skupiny Blondie Clem Burke

New York 10. apríla (TASR) - Vo veku 70 rokov zomrel Clem Burke, bubeník americkej hudobnej skupiny Blondie. Kapela uviedla, že Burkeovi diagnostikovali rakovinu, a jeho smrť označila za "obrovskú stratu", informuje TASR podľa správy stanice Sky News.



Burke sa stal členom skupiny v roku 1975, rok po jej vzniku v New Yorku. Vo formácii pôsobil do jej rozpadu v roku 1982, ako aj po obnovení jej činnosti v roku 1997. Účinkoval na všetkých 11 štúdiových albumoch skupiny - od debutového Blondie (1976) po nateraz najnovší Pollinator (2017). Burke naposledy vystúpil s Blondie vlani na hudobnom festivale Belsonic v Severnom Írsku.



Speváčka skupiny Debbie Harry a gitarista tejto formácie Chris Stein v spoločnom príspevku na Instagrame napísali: "S hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že po súkromnom boji s rakovinou zomrel náš milovaný priateľ a spoluhráč Clem Burke. Clem nebol len bubeník, bol srdcovým tepom Blondie. Jeho talent, energia a vášeň pre hudbu boli neporovnateľné. Jeho prínos pre náš zvuk a úspech je nezmerateľný. Okrem hudobného umenia bol Clem zdrojom inšpirácie na pódiu aj mimo neho. Jeho živý duch, nákazlivý entuziazmus a pevná pracovná morálka sa dotkli každého, kto mal tú česť ho poznať.".



Clem Burke, pôvodným menom Clement Anthony Bozewski, sa narodil 24. novembra 1954 v meste Bayonne, štát New Jersey. Jeho štýl hry ovplyvnili bubeníci ako Hal Blaine, Keith Moon, Ringo Starr a Earl Palmer.



Burke ako bubeník hosťoval aj na albumoch iných interpretov - Eurythmics (In the Garden, Revenge), Iggy Pop (Zombie Birdhouse) či Pete Townshend (White City: A Novel). Koncertoval s Bobom Dylanom, Ramones či Joan Jett. V rokoch 1990-2004 bol členom skupiny The Romantics.