Zomrel Chuck Yeager, ktorý ako prvý prekonal rýchlosť zvuku

Washington 8. decembra (TASR) – Vo veku 97 rokov zomrel v pondelok americký penzionovaný brigádny generál, veterán a skúšobný pilot USAF Charles Elwood "Chuck" Yeager. Je známy najmä ako prvý človek, ktorý 14. októbra 1947 prekonal v experimentálnom lietadle Bell X-1 s raketovým motorom rýchlosť zvuku. Bol tiež členom komisie vyšetrujúcej haváriu raketoplánu Challenger v roku 1986.



O Yeagerovom úmrtí informovala na jeho konte na Twitteri pilotova manželka Victoria, príčinu smrti však nešpecifikovala, uviedla agentúra AFP.



Prelomenie zvukovej bariéry pomohlo pripraviť pôdu pre americký vesmírny program. Yeagerove skúsenosti ako skúšobného pilota boli neskôr zvečnené v hollywoodskom trháku The Right Stuff (Správna posádka) z roku 1983.



Yeager sa narodil 13. februára 1923 v mestečku Myra ležiacom v štáte Západná Virgínia. Svojho otca často sledoval pri oprave nákladných automobilov. K letectvu nastúpil v septembri 1941, tri mesiace pred vstupom USA do druhej svetovej vojny, pred absolvovaním leteckého výcviku bol mechanikom.



Na konte má aj mnohé ďalšie rýchlostné a výškové rekordy, ale väčšinu svojej kariéry v 50. a 60. rokoch bol veliteľom stíhacích letiek. Bol tiež prvým americkým pilotom, ktorý pilotoval sovietsku stíhačku MiG-15, na ktorej predtým severokórejský pilot ušiel do Južnej Kórey. Z vojenského letectva odišiel v roku 1975.



Štrnásteho októbra 2012, 65 rokov po svojom prvom nadzvukovom lete, Yeager opäť prekonal rýchlosť zvuku. Tentoraz sedel v stíhačke F-15 Eagle, ktorú pilotoval kapitán David Vincent.



V roku 1985 americký prezident Ronald Reagan odovzdal Yeagerovi Medailu slobody, najvyššie civilné vyznamenanie v USA. V roku 2018 bol podľa Chucka Yeagera pomenovaný asteroid (16425) Chuckyeager.