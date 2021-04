Zomrel člen posádky Apolla 11 Michael Collins

Washington 28. apríla (TASR) - Bývalý americký astronaut Michael Collins, ktorý bol súčasťou posádky misie Apollo 11, zomrel v stredu vo veku 90 rokov na rakovinu. Zvyšní dvaja členovia tejto posádky - Neil Alden Armstrong nasledovaný Edwinom Eugenom "Buzzom" Aldrinom - boli prvými ľuďmi, ktorí 20. júla 1969 vstúpili na povrch Mesiaca. Informovala o tom agentúra AFP.



Zatiaľ čo Armstrong a Aldrin pristáli v lunárnom module Eagle na povrchu Mesiaca, Collins zostal vo veliteľskom module na jeho obežnej dráhe. Z trojice astronautov je nažive už len 91-ročný Buzz Aldrin, Armstrong zomrel v roku 2012.



"Mike vždy čelil životným výzvam s láskavosťou a pokorou a rovnako tak čelil aj tejto svojej poslednej výzve," uviedla Collinsova rodina na jeho oficiálnom účte na Twitteri.



Collins sa narodil v Ríme v roku 1930 dôstojníkovi americkej armády, ktorý tam slúžil ako vojenský atašé. Po vyštudovaní vojenskej akadémie West Point v štáte New York v roku 1952 sa stal plukovníkom amerického letectva. Do dôchodku odišiel v hodnosti generálmajora.



Po kariére astronauta sa do vesmíru už nevrátil, no stal sa diplomatom, ktorý v čase vrcholiacej vojny vo Vietname pracoval ako námestník tajomníka na americkom ministerstve zahraničných vecí. Neskôr sa stal prvým riaditeľom Národného leteckého a kozmického múzea vo Washingtone. V roku 1985 bol zapísaný do Národnej leteckej siene slávy.