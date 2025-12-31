Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zomrel herec Isiah Whitlock mladší, mal 71 rokov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Whitlock sa narodil 13. septembra 1954 v meste South Bend v štáte Indiana.

Washington 31. decembra - Vo veku 71 rokov v utorok zomrel americký herec Isiah Whitlock mladší, známy zo seriálov The Wire a Veep či filmov oscarového režiséra Spikea Leeho. O smrti herca na sociálnych sieťach informoval jeho manažér Brian Liebman. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice BBC.

„S hlbokým zármutkom oznamujem úmrtie môjho drahého priateľa a klienta Isiaha Whitlocka mladšieho. Ak ste ho poznali, milovali ste ho. Skvelý herec a ešte lepší človek,“ napísal Liebman. Pre médiá objasnil, že herec zomrel v New Yorku po krátkej chorobe.

Whitlock sa narodil 13. septembra 1954 v meste South Bend v štáte Indiana. Bol absolventom Southwest State University a študoval herectvo na American Conservatory Theater v San Franciscu.

Diváci ho poznali napríklad v úlohe politika Claya Davisa v seriáli The Wire (Špina Baltimoru), založenom na článkoch bývalého novinára Davida Simona o temnom pozadí obchodu s drogami a politiky v Baltimore v americkom štáte Maryland.

Objavil sa aj vo filme Goodfellas (Mafiáni) režiséra Martina Scorceseho a mnohých filmoch z dielne režiséra Spikea Leeho, ako napríklad She Hate Me (Neznáša ma), 25th Hour (25. hodina), BlacKkKlansman či Da 5 Bloods (Bratstvo piatich).

Lee na sociálnych sieťach zverejnil fotografiu s Whitlockom, ktorého označil za svojho „drahého milovaného brata“.
