Zomrel herec, ktorý stvárnil Gunthera v seriáli Priatelia

Los Angeles 25. októbra (TASR) – Americký herec James Michael Tyler, známy najmä vďaka úlohe Gunthera v televíznom sitkome Priatelia, zomrel v nedeľu vo veku 59 rokov.



Tyler zomrel pokojne vo svojom dome v Los Angeles v nedeľu, oznámil jeho manažér. Hercovi v roku 2018 diagnostikovali rakovinu prostaty v pokročilom štádiu, informovala televízia Sky News.



"Svet ho poznal ako Gunthera z úspešného seriálu Priatelia, no Michaelovi milovaní ho poznali ako herca, hudobníka, aktivistu za budovanie povedomia o rakovine a milujúceho manžela," napísal hercov manažér. "Ak ste ho stretli raz, spriatelili ste sa s ním na celý život."



Tylerova postava Gunthera, niekedy prezývaná aj "siedmy priateľ", sa stala jednou z najobľúbenejších vedľajších postáv seriálu Priatelia. Gunther bol barmanom a neskôr manažérom kaviarne Central Perk, kde šestica hlavných protagonistov trávila čas, a počas desiatich sérií sitkomu bol beznádejne zamilovaný do Rachel, ktorú stvárnila Jennifer Anistonová.



Po ukončení natáčania Priateľov v roku 2004 sa Tyler objavil v seriáloch Scrubs a Modern Music, pričom si zahral aj samého seba v sitkome Matta LeBlanca (Joey z Priateľov) Epizódy.



Po tom, ako Tylerovi zistili rakovinu, účinkoval aj počas liečby v dvoch krátkych filmoch a podieľal sa na informačnej kampani nadácie pre liečbu rakoviny prostaty.



V rozhovore v júni tohto roka Tyler prezradil, že sa pre svoj zdravotný stav nemohol osobne zúčastniť na nakrúcaní spomienkového špeciálu Priatelia: Zasa spolu (Friends: The Reunion). S rakovinou bojoval tri roky, rozšírila sa mu však do kostí, v dôsledku čoho mal paralyzovanú dolnú časť tela.



Tyler po sebe zanechal manželku Jennifer Carnovú.