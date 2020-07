Zomrel jediný vnuk Elvisa Presleyho

New York 13. júla (TASR) – Jediný vnuk Elvisa Presleyho zomrel v nedeľu ako 27-ročný. Pre tlačovú agentúru AFP to v pondelok potvrdil manažér jeho matky Lisy Marie Presleyovej.



Miestne médiá priniesli informáciu, že išlo o jasnú samovraždu. Benjamina Keougha našli v kalifornskom meste Calabasas pri Los Angeles so strelnou ranou, spresnila podľa stanice TMZ polícia.



Presleyovej manažér Roger Widynowski bezprostredne neposkytol ďalšie detaily o tejto tragickej udalosti. Vyhlásil, že Presleyová je smrťou svojho syna zdrvená a veľmi zničená.



Presleyová (52) je jediným potomkom Elvisa z jeho manželstva s herečkou Priscillou Presleyovou. Pár sa zosobášil v roku 1967, rozvod prišiel v roku 1973. Lisa Marie Presleyová má ďalšie tri deti – dcéry.



Benjamin Keough sa iba zriedka objavoval na verejnosti, avšak podľa niekoľkých známych fotografií sa značne ponášal na svojho starého otca, uvádza AFP.



Keough bol hudobníkom a príležitostným hercom. V roku 2017 sa zúčastnil na spomienkovej slávnosti pri príležitosti 40. výročia Elvisovho úmrtia v jeho bývalom sídle Graceland v Memphise. Elvis Presley, legenda rock-and-rollu, zomrel v roku 1977 vo veku 42 rokov.