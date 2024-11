USA: Zomrel legendárny hudobník a producent Quincy Jones

Los Angeles 4. novembra (TASR) — Vo veku 91 rokov zomrel v nedeľu vo svojom dome v losangeleskej štvrti Bel Air významný americký hudobník, dirigent, skladateľ, producent a hráč na trúbku Quincy Jones. Informovala o tom jeho rodina, informuje TASR na základe správy televízie NBC News.



"Dnes večer sa so zlomeným srdcom sa musíme podeliť o správu o smrti nášho otca a brata Quincyho Jonesa. A hoci je to pre našu rodinu neuveriteľná strata, spomíname na skvelý život, ktorý prežil," uviedla vo vyhlásení umelcova rodina.



Počas svojej kariéry, ktorá trvala viac ako 70 rokov, bol 80-krát nominovaný na cenu Grammy, pričom 28-krát ju aj získal. Bol producentom jedného z najpredávanejších albumov na svete - Thriller - od Michaela Jacksona a charitatívnej piesne We Are the World.



Produkoval tiež ôsmy film Stevena Spielberga z roku 1985 The Color Purple, ktorý je adaptáciou románu Alice Walkerovej oceneného Pulutzerovou cenou, či sitcom televízie NBC Fresh Prince .



Známa je aj jeho pieseň Soul Bossa Nova z jeho albumu Big Band Bossa Nova (1962), ktorá sa stala oficiálnou skladbou majstrovstiev sveta vo futbale v roku 1998 a zaznela aj vo filme Zbaľ prachy a vypadni (1969) od Woodyho Allena.



Svoje stopy zanechal Quincy Jones v džeze, pope, hip-hope, podieľal sa na desiatkach filmových a televíznych soundtrackov. Úzko spolupracoval s niektorými z najslávnejších amerických spevákov, ako boli Count Basie, Dinah Washingtonová, Frank Sinatra, Aretha Franklinvá či Paul Simon.







Qincy Jones získal množstvo ocenení a vyznamenaní vrátane Kennedyho ceny (2001) a National Medal of Arts, ktorú udeľuje Kongres USA (2010). V roku 2013 bol uvedený do Rokenrolovej siene slávy.



V roku 1975 založil Jones svoju vlastnú nahrávaciu spoločnosť Qwest Productions, ktorá podpísala zmluvu napríklad s britskou skupinou New Order. O tri roky neskôr produkoval soundtrack k filmovému muzikálu The Wiz režiséra Sidneyho Lumeta s Michaelom Jacksonom a Dianou Rossovou v hlavných úlohách.



V septembri 1993 založil spolu s televíznym producentom Davidom Salzmanom hudobný magazín Vibe, ktorých vychádzal 31 rokov.



V roku 1974 sa u Jonesa vyvinula život ohrozujúca mozgová aneuryzma , čo ho viedlo k rozhodnutiu znížiť pracovnú záťaž a tráviť viac času so svojimi priateľmi a rodinou. Absolvoval dve operácie mozgu a po druhej ho lekári varovali, aby už nikdy nehral na trúbke.



Jones bol trikrát ženatý a mal sedem detí s piatimi rôznymi ženami.