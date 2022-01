Zomrel najstarší americký veterán druhej svetovej vojny

Washington 5. januára (TASR) - Vo veku 112 rokov zomrel v stredu najstarší veterán druhej svetovej vojny v Spojených štátoch amerických Lawrence N. Brooks, o ktorom sa predpokladá, že bol tiež najstarším mužom v krajine. O jeho úmrtí informovalo americké Národné múzeum druhej svetovej vojny, pričom informáciu potvrdila aj jeho dcéra, píše agentúra AP.



Brooks sa narodil 12. septembra 1909 a pochádzal z amerického štátu Louisiana. Do americkej armády ho povolali v roku 1940 po tom, ako Japonsko napadlo americkú námornú základňu Pearl Harbor na Havaji. Brooks bol Afroameričan, a preto bol ako väčšina Američanov tmavej pleti priradený k jednotke, ktorá sa priamo nezúčastňovala na bojoch.



Najstaršieho amerického veterána tak zaradili do 91. technického pluku v Austrálii, ktorého úlohou bola stavba mostov, ciest a pristávacích dráh pre lietadlá. Samotný Brooks bol pridelený k trom dôstojníkom bielej pleti, o ktorých potreby sa musel starať. Jeho úlohou bolo pre nich variť, voziť ich či starať sa o ich oblečenie.



Brooks nehovoril často o diskriminácii, ktorej Afroameričania v čase vojny čelili, uvádza AP. Počas rozhovoru v roku 2014 povedal, že dôstojníci, o ktorých sa staral, sa k nemu správali dobre a že mal šťastie, že sa nemusel zúčastňovať priamo na bojoch.



"Mal som šťastie, hovorieval som si. Ak by som mal na niekoho strieľať, ten niekto bude strieľať na mňa a môže mať šťastie a trafiť ma," uviedol Brooks v rozhovore.



Z armády Brooksa uvoľnili v auguste 1945. Po návrate zo služby sa zamestnal ako šofér vysokozdvižného vozíka, pričom túto prácu si udržal, až kým neodišiel do dôchodku. Brooks po sebe zanechal päť vlastných a päť nevlastných detí a tiež desiatky vnúčat a pravnúčat.