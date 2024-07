Zomrel oscarový scenárista Robert Towne

Los Angeles 3. júla (TASR) — Držiteľ Oscara a jeden z najžiadanejších scenáristov Hollywoodu Robert Towne zomrel v pondelok v Los Angeles vo veku 89 rokov v kruhu svojej rodiny. Informovala o tom v stredu agentúra DPA s odvolaním sa na jeho hovorkyňu Carri McClureovú.



Jeho najznámejším dielom je scenár ku kriminálnemu filmu Čínska štvrť (1974) odohrávajúci sa v Los Angeles v roku 1937. Film režíroval Roman Polanski a v hlavných úlohách účinkovali Jack Nicholson a Faye Dunawayová. Film získal jedenásť nominácií na Oscara - Towne uspel ako jediný, keď si odniesol cenu za pôvodný scenár.



Towne napísal niekoľko scenárov k filmom, v ktorých účinkoval Tom Cruise, napríklad Dni hromu (1990), Firma (1993) či Mission: Impossible (1996). Niekoľkokrát spolupracoval aj s Warrenom Beattym (Šampón, Nebo počká) a Jackom Nicholsonom. Podieľal sa aj na scenároch a produkoval klasické tituly ako Bonnie a Clyde a Krstný otec.



Skúsil aj remeslo režiséra. Nakrútil akčný film Tequila Sunrise (1988) s Melom Gibsonom, Michelle Pfeifferovou a Kurtom Russellom v hlavných úlohách. V roku 2006 režíroval drámu Ask the Dust (Spýtaj sa prachu) podľa románovej predlohy Johna Fanteho, ktorá sa odohráva v období americkej hospodárskej krízy. Účinkovali v nej Salma Hayeková, Colin Farrell a nedávno zosnulý Donald Sutherland.



Towne bol na Oscara nominovaný ešte trikrát - za scenáre k filmom Posledná eskorta (1973), Šampón (1975) a Tarzan (1984). Scenár k naposledy menovanému filmu písal niekoľko rokov, no nezhodol sa s producentmi a namiesto jeho mena sa v titulkoch objavilo meno jeho psa - "P.H. Vazak". Pod týmto pseudonymom bol Towne v roku 1985 nominovaný na Oscara, zvíťazil však scenár k filmu Amadeus.